Wolfszeit – Testo originale e Traduzione

Erhöret uns ihr Treuen

Wanderer auf Ymir’s Leib

Ihr Söhne Heimdalls dürft euch freuen

Es bricht nun an der Wölfe Zeit Die alten Wurzeln sprießen wieder

Erwacht aufs neue Midgards Saat

Nach Asgard schalln die Götterlieder

Heut seid ihr die, die ihr einst wart Vom Weltenbrande reingemacht

Entsteht aus uns die neue Glut

Das Alte Feuer neu entfacht

Werte gelten wie Ehr und Mut So seid ihr Brüder eines Stammes

Aus einer Sippschaft, aus einem Holz

In eurer Brust das Herz des Wolfes

Ihr Heiden steht heut Stark und Stolz Unser Banner weht wieder kraftvoll

Aus Glut entfacht ward nun der Sturm

Den Donnerhammer tragt ihr prachtvoll

Gleich den Ahnen die in Drakkarn fuhren Allvaters Raben bringen ihm die Kund

Sie flüstern ihm die Botschaft zu

Zwischen Menschen wächst ein neuer Bund

Es ist erwacht das Heidentum So lasst uns streben nach den alten Werten

Die Runen leben in unserem Blut Ihr sollt den Glauben vor den Falschen schützen

Lasst euch nicht nehmen den neuen Mut! Erkennt eure Wurzeln! Lasst euch nicht nehmen eure Natur

Ihr Erben Wotans seid frei

Lasst euch nicht rauben die Runen nur

Steht auf und reisst euren Feind Eure Freiheit ist euer Wille

Ihr treuen Streiter macht euch bereit

Der Sturm steht an, noch ward die Stille

Nun bricht er los, es herscht Wolfszeit Und sollen viele auch falsch sein

Der Sturm haucht wieder den alten Wind Uns wird nicht trügen der Lügenschein

Wir bleiben Heiden die wir sind Unsre Träume werden wieder wahr sein

Gedenkt den Ahnen wenn ihr diese Lieder singt Gemeinsam wolln wirs im Kampfe schrein

Wenn Wotan mit uns den Sieg erringt Wir Wölfe leiten eine alte Zeit ein

Wenn unser Schlachtenruf erklingt Unsre Väter werden mit uns sein

Wenn die letzte Schlacht beginnt Unsre Brüder werden bei uns sein

Wenn die letzte Schlacht beginnt

Ascoltateci voi fedeli

vagabondi sul corpo di Ymir[1]

voi figli di Heimdall[2] potete rallegrarvi

Ora si rompe il tempo dei lupi Le vecchie radici germogliano di nuovo

deste sulla nuova semina di Midgard[3]

le canzoni degli dei risuonano verso Asgard[4]

oggi voi siete coloro che eravate un tempo Purificato dall’incendio dei mondi

sorge la nuova brace fatta da noi

il vecchio fuoco si accende di nuovo

i valori come onore e coraggio hanno valore Così voi siete i fratelli di una stirpe

di un parentado, di una lega

nel vostro petto il cuore del lupo

voi pagani oggi state forti e fieri La nostra bandiera sventola di nuovo piena di forza

accesa dalla brace c’era solo la tempesta

Voi portate splendidamente il martello del tuono

come gli antenati che condussero dentro il Drakkar[5] I corvi del padre degli dei[6] gli portano la notizia

loro gli sussurrano il messaggio

tra gli uomini si desta un nuovo legame

il paganesimo è desto Allora lasciateci andar dritto verso i vecchi valori

le rune vivono nel nostro sangue Voi dovreste proteggere la fede dai falsi

non lasciatevi prendere via il nuovo coraggio! Riconosciate le vostre radici! Non lasciatevi prendere via la vostra natura

voi, eredi di Odino, siete liberi

non lasciatevi rubare le rune

alzatevi e lacerate il vostro nemico La vostra libertà è il vostro volere

voi, fedeli combattenti, siate pronti

la tempesta si apposta, ancora c’era il silenzio

ora si scatena, perversa Tempo dei lupi E ci devo essere anche molti falsi

La tempesta spira anche il vecchio vento Lo splendore della bugia non ci ingannerà

noi rimaniamo i pagani che siamo I nostri sogni diverranno di nuovo veri

ricordate gli avi quando cantate queste canzoni Noi vogliamo gridare assieme nella battaglia

quando Odino ci riporta alla vittoria Noi lupi iniziamo un vecchio periodo

quando risuona il nostro grido di battaglia I nostri padri saranno con noi

quando comincerà l’ultimo combattimento I nostri fratelli saranno accanto a noi

quando comincerà l’ultimo combattimento