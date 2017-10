Wintersturm – Testo originale e Traduzione

Wintersturm Der Weg in die Heimat so weit

Wintersturm

Kämpf ich mich durch Kälte und Eis

Wintersturm Wind ist Feind

An jedem dieser Tage

Wind ist Feind

Und kämpft auf meiner Haut Schnee ist Blender

Weiß nimmt jede Sicht

Schnee ist Blender

Alles wird nichts Auge ist Blind Kein Schritt bringt mich voran

Ein Schritt weiter birgt den Tod Wintersturm Der Weg in die Heimat so weit

Wintersturm

Kämpf ich mich durch Kälte und Eis

Wintersturm Sonne war

Sonne ist nicht mehr

Sonne war Schutzschild Kälte frisst

Eis wird Riese

Kälte frisst

Alles wird nichts Die Sonne stirbt

Ich sterbe mit ihr Ewig Winter

Ewig Eis und Schnee Die Sonne stirbt

Aus der Erde fließt das Licht Die Sonne stirbt

Und ich mit ihr Wintersturm

Tempesta invernale La strada verso la patria così lontana

tempesta invernale

combatto contro il freddo e il ghiaccio

tempesta invernale Il vento è nemico

in ciascuno di questi giorni

il vento è nemico

e combatte contro la mia pelle La neve è ingiusta

bianca, si prende ogni sguardo

la neve è ingiusta

tutto diventa niente L’occhio è cieco Nessuno dei miei passi mi fa avanzare

ogni passo porta alla morte Tempesta invernale La strada verso la patria così lontana

tempesta invernale

combatto contro il freddo e il ghiaccio

tempesta invernale Il sole era

il sole non è più

il sole era uno scudo Il freddo divora

il ghiaccio diventa colosso

il freddo divora

tutto diventa niente Il sole muore

io muoio con lui Inverno eterno

eterni ghiaccio e neve Il sole muore

dalla Terra fugge la luce Il sole muore

e io muoio con lui Tempesta invernale