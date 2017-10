Skål – Testo originale e Traduzione

Skål! Skål! Züngelnde Flammen im Kreise tanzen

Durch die Wälder erklingt der Gesang

Rund um den Kessel um Sträucher und Pflanzen

Der eiserne Umtrunk tagt Stunden lang Reicht nun das Horn zur ersten Runde

Entlang der Reihe im Sonnenlauf kreisend

Ein jeder gibt seinen Trinkspruch zur Kunde

Auf Ahnen und Götter, auf Helden und Weise Skål! Skål!

Hebt das Horn auf die Götter

Skål! Skål!

Komm Schankweib schenk ein

Skål! Skål!

Sauft aus eure Hörner

Skål! Skål!

Holdes Schankweib schenk ein Skål! Skål! Im Kreise unserer Horde schwören wir Eide

Geben uns hin dem Met und dem Rausch

Das Schankweib beäugt im betörendem Kleide

Lässt kreisen das Horn zum heiligen Plausch Trinkt ohne Zügel, stillt euren Durst

Ihr Männer besinnt euch des höchsten Werts

Gebt Kund eurer Horde Gedichte und Lieder

Auf Helden, auf Treue – die Ehre des Schwerts Skål! Skål!

Hebt das Horn auf die Götter

Skål! Skål!

Komm Schankweib schenk ein

Skål! Skål!

Sauft aus eure Hörner

Skål! Skål!

Holdes Schankweib schenk ein Skål! Skål! Lasst kreisen das Horn mit dem Trunk der Asen

Niemand des Grundes zu sehen vermag

Berauscht euch an dem was die Götter euch gaben

Bis zum Grauen am morgigen Tag Skål! Skål!

Hebt das Horn auf die Götter

Skål! Skål!

Komm Schankweib schenk ein

Skål! Skål!

Sauft aus eure Hörner

Skål! Skål!

Holdes Schankweib schenk ein Skål! Skål!

Brindisi! Brindisi! Le lingue di fuoco danzano in cerchio

Il canto risuona fra le foreste

attorno alla vallata, agli arbusti ed alle piante

L’imperturbabile giro di bevute dura per giorni Ora porgete il corno per il primo giro

verso la fila nel senso del sole

ognuno faccia un brindisi al cliente

agli antenati ed agli dei, agli eroi ed ai saggi Brindisi! Brindisi!

Alzate il corno verso gli dei

Brindisi! Brindisi!

Vieni ostessa[1] versa

Brindisi! Brindisi!

Trincate dai vostri corni

Brindisi! Brindisi!

Graziosa ostessa versa Brindisi! Brindisi! Noi prestiamo giuramento in cerchio alla nostra orda

noi ci diamo all’idromele ed alla sbornia

La ostessa esamina nel vestito seducente

lasciate girare il corno nella sacra chiacchierata Bevete senza freno, spegnete la vostra sete

Rammentate voi uomini dei valori più alti

rendete noto alla vostra orda le storie e le canzoni

sugli eroi, sui sogni – l’onore della spada Brindisi! Brindisi!

Alzate il corno verso gli dei

Brindisi! Brindisi!

Vieni ostessa versa

Brindisi! Brindisi!

Trincate dai vostri corni

Brindisi! Brindisi!

Graziosa ostessa versa Brindisi! Brindisi! Lasciate girare il corno con la bevanda degli Aesir[2]

Nessuno del fondo riesce a vedere

Intossicatevi con ciò che gli dei vi hanno dato

fino al grigiore del giorno seguente Brindisi! Brindisi!

Alzate il corno verso gli dei

Brindisi! Brindisi!

Vieni ostessa versa

Brindisi! Brindisi!

Trincate dai vostri corni

Brindisi! Brindisi!

Graziosa ostessa versa Brindisi! Brindisi!