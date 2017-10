Schlachtgebet – Testo originale e Traduzione

Schlachtgebet – Preghiera della battaglia



Testo ©2007 Varg



Traduzione ©2017 Walter Biava

Heil dir Walvater und den Asen

Vor großer Schlacht red ich zu dir

Gib mir Kraft gib Mut und Stärke

Sei heut wohlgesonnen mir Schütze mich Thor auf meinen Wegen

Magni und Modi leitet mich

Tyr die Schlacht ist dir zu ehren

Im Tod euch treu und ewiglich Und soll ich heut mein Leben lassen

Ohne Furcht mein Schwert erheben

Soll Blut auf Midgards Erde prasseln

Schenk mir Valhallas ewig Leben Heil dir Walvater und den Asen

Vor großer Schlacht red ich zu dir

Mein Vertrauen gilt dir Freya

Schenke einen Sohn noch mir Dieser soll mir Ehre bringen

Mit Stolz mich füllen wo ich auch bin

Feinde in die Knie zwingen

Die Wege gehen die ich einst ging Salute a te, Walvater[1] ed agli Aesir[2]

io ti parlo prima di una grande battaglia

dammi vigore, dammi coraggio e forza

sii oggi favorevole nei miei confronti Thor proteggimi sulle mie vie

guidatemi, Magni e Modi[3]

Tyr[4], la battaglia è in tuo onore

nella morte, a voi fedele ed eterno Ed io oggi dovrò lasciare la mia vita

(dovrò) ergere senza timore la mia spada

dovrò scrosciare il sangue sulla terra di Midgard[5]

regalami la vita eterna nel Valhalla[6]. Salute a te, Walvater ed agli Aesir

io ti parlo prima di una grande battaglia

La mia fiducia è posta su di te Freya[7]

regalami ancora un figlio Questo mi deve portare onore

con fierezza mi riempio anche dove sono

i nemici costretti in ginocchio

percorrono le vie che io percorsi un tempo

[1] Walvater è un nome alternativo per indicare Odino , capo della stirpe Aesir.[2] Nella mitologia norrena gli Aesir sono gli dei del cielo.[3] Magni e Modi sono i figli di Thor ; i loro nomi significano rispettivamente coraggio e forza.[4] Nella mitologia norrena Tyr è il dio della guerra.[5] Miðgarðr è il nome utilizzato per descrivere il regno degli umani.[6] Il Valhalla era considerato essere la residenza di coloro che morirono gloriosamente in battaglia.[7] Nella mitologia norrena Freya è la dea dell’amore carnale.

