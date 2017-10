Einherjer – Testo originale e Traduzione

Einherjer

Dies ist unser Lied

Heut’ ist unser Tag

Weil es kein morgen gibt Tausend Tote sehe ich

Ein Ende zeigt sich nicht

Die Schlacht hält schon drei Tage an

Und trübt mir meine Sicht Eisen küsst den Feindesleib

Durchbohrt ihm Mark und Bein

Der Tod hat ihn so früh ereilt

Solls auch mein Schicksal sein? Leichen pflastern meinen Weg

Und geben festen Schritt

Vorne ist wo sie noch stehen

Und ja kein Blick zurück Was morgen wird ist mir egal

Erleben werd’ ich’s nicht

Sind sie auch in der Überzahl

Nehm ich noch viele mit Einherjer

Dies ist unser Lied

Heut’ ist unser Tag

Weil es kein morgen gibt Ein letzter Atemzug

Bald ist es vorbei

ich kann die Rufe hören

Ich folge Einherjer

Dies ist unser Lied

Heut’ ist unser Tag

Weil es kein morgen gibt Ein letzter Blick

Ein letzter Sonnenstrahl

Weine nicht um meinen Leib Und ich höre

sie rufen schon nach mir

Ich folge Einherjer

Dies ist unser Lied

Einherjer

Stolz und tapfer Einherjer

Dies ist unser Lied

Einherjer

Wir sind viele Einherjer

Dies ist unser Lied

Heut’ ist unser Tag

Weil es kein morgen gibt

Einherjer

questa è la nostra canzone

oggi è il nostro giorno

poiché non c’è un domani Vedo migliaia di morti

non si vede la fine

la battaglia infuria da tre giorni

e mi ha portato via la vista I ghiacci baciano il corpo del nemico

trapassato nel midollo e nelle gambe

la morte l’ha sopraffatto così velocemente

sarà il mio stesso destino? Cadaveri intralciano il mio cammino

e rendono difficile il passo

davanti a me è dove si trovano

e non ci si può volgere indietro Ciò che sarà del domani non importa

non sopravvivrò

sebbene siano in maggioranza

ne porterò molti con me Einherjer

questa è la nostra canzone

oggi è il nostro giorno

poiché non c’è un domani Un ultimo respiro

presto sarà finita

sento il richiamo

lo seguo Einherjer

questa è la nostra canzone

oggi è il nostro giorno

poiché non c’è un domani Un ultimo sguardo

un ultimo raggio di sole

non piangete sul mio corpo E io sento

già mi chiamano

io seguo Einherjer

questa è la nostra canzone

Einherjer

fieri ed intrepidi Einherjer

questa è la nostra canzone

Einherjer

siamo molti Einherjer

questa è la nostra canzone

oggi è il nostro giorno

poiché non c’è un domani