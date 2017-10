Donareiche – Testo originale e Traduzione

In Runen gemeißelt stand es geschrieben,

ein Schwur das Weib und die Natur zu lieben

Dem ältesten Freund galt ein geweihter Baum

ein uraltes Denkmal – Donars Eichenbaum Im Jahrhundert der Feinde zieht ein Schatten aufs Land

Verteufelt den Glauben, voll Feigheitsgestank

Auch heut nicht verhallt die Kehle der, die sangen,

die Lügen und Falschheit den Reinen aufzwangen Sie erbauten die Tempel ihrer Christreligion

Und betrogen die Freiheit für Gott und seinen Sohn Die Ahnen blickten durch den Schleier der Schmerzen

In ein schwelendes Feuer im Baum und im Herzen

Doch es war nicht genug Donars Eiche zu schlagen

Und mit Meißeln an Göttersteinen zu nagen Wir gelobten einst unsre Götter zu ehren,

jeglichen Feind unsrer Natur abzuwehren

Und diese Treue lebt weiter im Herzen,

nichts ward vergessen weder Hohn noch die Schmerzen Unsere Stimmen solln klingen gegen die Bibeldichtung

Für den Schritt in die Hallen, für der Falschheit Vernichtung

Eine Warnung vor Kreuz um ihre Reihen zu lichten

Für die Götter in Rache die Lügner zu richten Donareiche

Giaceva scritto, scalpellato nelle rune

una promessa di amare la donna e la natura

Un albero sacro diretto all’amico più vecchio

un monumento antico – la quercia di Thor Nei secoli un’ombra attira i nemici sulla terra

la fede indiavolata, piena di puzza di codardia

anche oggi non si dilegua la gola di coloro che cantavano

le bugie e le falsità si imponevano ai puri Essi costruirono il tempio della loro religione cristiana

ed ingannarono la libertà per dio ed il suo figlio Gli antenati guardavano attraverso il velo del dolore

in un fuoco nascosto nell’albero e nel cuore

ma non era sufficiente per colpire l’albero di Thor

e per inchiodarlo con lo scalpello sulle pietre degli dei Noi lodavamo una volta per onorare i nostri dei,

per respingere qualsiasi nemico dalla nostra natura

e questa fedeltà vive ancora nel cuore,

nulla è dimenticato, né il disprezzo né il dolore Le nostre voci dovranno risuonare contro il poema biblico

per il passo negli atri, per la distruzione della falsità

Un avvertimento alla croce per sfoltire i vostri ranghi

per gli dei in collera, per giudicare i bugiardi Albero di Thor