Ascheregen – Testo originale e Traduzione

Es war ein schwarzer Tag

Als dein Leib neben mir zu Boden fiel

Erinnerung ist Schmerz

Doch Schmerz ist nur ein Gefühl Wir waren Brüder, wir waren frei

Wir haben nichts bereut

Auch wenn es keine Zukunft gibt

Bleibt die Vergangenheit So war es nur ein Tag

Den keiner kommen sah

Der dir das Leben nahm

In einem Augenblick Doch auch wenn dein Licht erlischt

Das Feuer im Innern nicht mehr brennt Du lebst weiter in meinem Herz

Du lebst in Erinnerung

Du lebst so lang ich atmen kann

In Erinnerung Es war ein schwarzer Tag mit Tränen im Gesicht

Diese Wunde sitzt tief doch vergessen werd’ ich nicht

Wir waren Brüder, wir waren frei

Und wir haben nichts bereut So war es nur ein Tag

Den keiner kommen sah

Der dir das Leben nahm

In einem Augenblick Doch auch wenn dein Licht erlischt

Das Feuer im Innern nicht mehr brennt Du lebst weiter in meinem Herz

Du lebst in Erinnerung

Du lebst so lang ich atmen kann

In Erinnerung

Era un giorno nero

quello in cui il tuo corpo cadde sotto al mio

il ricordo è dolore

ma il dolore non è che una sensazione Eravamo fratelli, eravamo liberi

non abbiamo rimpianti

anche quando non c’è un futuro

resta il passato Così fu soltanto un giorno

che nessuno vide arrivare

quello che ti prese la vita

in un batter di ciglia Quando la tua luce si è estinta

il fuoco in te non ardeva più Continui a vivere nel mio cuore

vivi nel ricordo

vivrai fin quando avrò respiro

nel ricordo Era un giorno nero, con le lacrime agli occhi

queste ferite sono profonde e io non dimenticherò

eravamo fratelli, eravamo liberi

e non abbiamo rimpianti Così fu soltanto un giorno

che nessuno vide arrivare

quello che ti prese la vita

in un batter di ciglia Quando la tua luce si è estinta

il fuoco in te non ardeva più Continui a vivere nel mio cuore

vivi nel ricordo

vivrai fin quando avrò respiro

nel ricordo