Asatru – Testo originale e Traduzione

Auf alten Pfaden will ich wandeln

Die Wege unsrer Väter neu begehn

Wald und Natur mit Stolz behandeln

Die Welt mit alten Augen sehn Hör auf das was aus ihr kommt

Der Wind schickt uns den stillen Gruß

Vögel singen Wölfe heulen

Versteh dass man sie wahren muss

wahren muss Hörst du sie nun?

Die Stimme des Waldes sie ruft uns

Tief in den Wipfeln der Bäume

die Ahnen sie schrein!

Hast du die Wurzeln deiner Väter vergessen?

Erinnere dich an die Zeit die fortan unsre ist! Hörst du sie nun?

Die Stimme des Waldes sie ruft uns

Tief in den Wipfeln der Bäume

die Ahnen sie schrein!

Hast du die Wurzeln deiner Väter vergessen?

Erinnere dich an die Zeit die fortan unsre ist! Denn wo man die Natur verehrt

Eins mit seiner Heimat ist

Hat alles einen anderen Wert

Ein neues Antlitz, das Gesicht Erkenne es die Wälder leben

Asatru bleib den Asen treu

Gen Norden die Gebete sprechen

Vertrau den Göttern ohne Scheu

ohne Scheu

Io voglio camminare sui vecchi sentieri,

percorrere le vie dei nostri padri,

trattare la foresta e la natura con fierezza,

vedere il mondo con vecchi occhi Ascoltate cosa viene da voi

il vento ci manda il saluto silenzioso

gli uccelli cantano, i lupi ululano

capite che loro si devono preservare

si devono preservare La senti adesso?

la voce della foresta, lei ci chiama

all’interno, sulla cima degli alberi

gli antenati urlano!

hai dimenticato le radici dei tuoi padri?

Ricordati del tempo che d’ora in poi è nostro! La senti adesso?

la voce della foresta, lei ci chiama

all’interno, sulla cima degli alberi

gli antenati urlano!

hai dimenticato le radici dei tuoi padri?

Ricordati del tempo che d’ora in poi è nostro! Poiché dove si venera la natura

si è tutt’uno con la propria terra

si ha tutto un altro valore

un nuovo volto, il viso Riconosci che le foreste vivono

Asatru rimane fedele agli Asi[2]

Le preghiere parlano rivolte al nord

fidati senza timore degli dei

senza timore