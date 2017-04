Walpurgisnacht – Testo originale e Traduzione

Der Mond scheint voll und klar,

taucht die Welt in bleiches Licht.

Nebel – sonderbar –

verschleiern Sein und Sinne. Magisch strahlt der Ort,

zieht uns an mit seiner Macht.

Ich muss fort – es ist Walpurgisnacht! Stetig steil bergauf,

dorthin wo das Feuer lodert.

Zieht uns in ihren Bann,

der Gottheit wilde Meute. Nah an der Feuersglut,

verschmelzen wir zu einem Körper,

werden eins mit der Walpurgisnacht! Rundherum ums helle Feuer,

rundherum im wilden Tanz,

kreisen Körper, Geister, Blicke,

berühren sich im Fluge! Sieh’ ein Rabe fliegt,

hinaus ins dunkle, weite Land.

Auf seinen Schwingen liegt

mein innigster Gedanke. Mag er ihn bewahren,

auf diese Weise weitertragen,

weit in die dunkle Walpurgisnacht. Einen Moment lang sah ich

diese Welt aus seinen Augen.

Einen Moment lang spürt’ ich

seine freie Seele. Als der Morgen graut,

ist er dem Blick entschwunden –

es neigt sich diese Walpurgisnacht Rundherum ums helle Feuer,

rundherum im wilden Tanz,

kreisen Körper, Geister, Blicke,

berühren sich im Fluge!

La luna brilla luminosa e chiara

immerge il mondo nella luce pallida.

La nebbia – misteriosamente –

nasconde l’essere e i sensi. Magicamente il luogo risplende,

ci attrae con la sua potenza.

Devo scappare – è la notte di Valpurga! Costantemente in ripida salita,

là dove arde il fuoco.

Lancia un incantesimo su di noi,

la combriccola di selvagge divinità. Vicino alle braci del fuoco,

ci fondiamo in un unico corpo,

diventiamo tutt’uno nella notte di Valpurga. Intorno al fuoco brillante,

intorno, in una danza selvaggia,

volteggiano corpi, fantasmi, sguardi,

toccandosi in volo! Vedi un corvo vola,

fuori nella vasta terra scura.

Sulle sue ali si trova

il mio pensiero più profondo. Vorrebbe proteggerlo,

diffonderlo in questo modo,

lontano nella buia notte di Valpurga. Per un lungo momento vidi

il mondo con i suoi occhi.

Per un lungo momento sentii

la sua anima libera. All’alba

è scomparso dalla vista –

questa notte di Valpurga volge al termine. Intorno al fuoco brillante,

intorno, in una danza selvaggia,

volteggiano corpi, fantasmi, sguardi,

toccandosi in volo!