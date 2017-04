Vogelfrei – Testo originale e Traduzione

Wir stehen in dunklen Ecken,

streifen über den Markt.

Wir wissen ganz genau,

was er zu bieten hat.

Was lose in den Taschen

oder achtlos unversperrt,

wechselt den Besitzer

uns ein warmes Mahl beschert. Versteckt in dunkleren Wäldern,

lauern wir dem, der verirrt.

Wird seines Gutes beraubt,

wenn er sich auch ziert.

Wir flüchten vor den Häschern,

die man nach uns ausgesandt.

Der Steckbrief unserer Bilder

im ganzen Land bekannt. Wir sind frei wie die Vögel.

Wir sind Vogelfrei.

Wir ziehen mit ihnen im Winde.

Wohin ist einerlei! Wir haben schon in tiefer Nacht

des Grafen Maid gestohlen

und für ein Lösegeld

durfte er sie wiederholen.

Wir gaben schon dem Schäfer,

mächtig Schnaps und mächtig Wein

als er betrunken schlief,

wurde seine Herde klein. Wir schmuggeln verbotene Ware

durch das Land.

Falschgeld geben wir

von Hand zu Hand.

An Väter schöner Töchter

den Heiratswunsch entsandt

und mit der Aussteuer

nach der Hochzeit durchgebrannt… Wir sind frei wie die Vögel.

Wir sind Vogelfrei.

Wir ziehen mit ihnen im Winde.

Wohin ist einerlei! Hin und wieder kann geschehen

dass man einen erwischt.

Der baumelt am Galgen,

bis sein Leben erlischt.

Doch wollen wir uns nicht grämen,

denn der Lohn ist frei zu sein.

Wir gedenken seiner

bei einer guten Flasche Wein! Wir sind frei wie die Vögel.

Wir sind Vogelfrei.

Wir ziehen mit ihnen im Winde.

Wohin ist einerlei!

Stiamo in angoli bui,

scivoliamo sopra il mercato.

Sappiamo benissimo

cosa ha da offrire.

Qualcosa in tasca

o incautamente incustodito,

cambio di proprietario

ci garantisce un pasto caldo. Nascosti in boschi scuri,

ci appostiamo in agguato per chi si perde.

I suoi averi verranno rubati,

se con questi si adorna.

Fuggiamo dai segugi,

che ci danno la caccia.

Il poster da ricercati con la nostra foto

è conosciuto in tutto il paese. Siamo liberi come gli uccelli.

Siamo fuorilegge.

Siamo trasportati insieme a loro dai venti.

Dove non importa! Abbiamo rapito in piena notte

la cameriera del conte

e per un riscatto,

potrà riaverla.

Abbiamo dato al pastore,

potente grappa e potente vino

quando si è addormentato ubriaco,

il suo gregge si è rimpicciolito. Contrabbandiamo merci proibite

in tutto il paese.

Facciamo girare denaro contraffatto

di mano in mano.

Ai padri di belle ragazze,

chiediamo la loro mano

e corriamo via con la dote

dopo il matrimonio… Siamo liberi come gli uccelli.

Siamo fuorilegge.

Siamo trasportati insieme a loro dai venti.

Dove non importa! Solo ogni tanto può succedere

che prendano uno.

Egli penzola dal patibolo,

fino a quando la sua vita si spegne.

Ma non vogliamo piangere,

perché la ricompensa è essere libero.

Lo ricordiamo

con una buona bottiglia di vino! Siamo liberi come gli uccelli.

Siamo fuorilegge.

Siamo trasportati insieme a loro dai venti.

Dove non importa!