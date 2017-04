Sonnenstrahl – Testo originale e Traduzione

Ich wär’ so gern

ein kleiner Sonnenstrahl,

ein kleiner Lichtblitz,

Lichtblick am Horizont.

Ein Gute-Laune-Bringer,

ein Friedensbote und

ein Freudenspender, Glücksversender,

ein Lächeln ohne Grund. Ich wär’ so gern

ein kleiner bunter Fisch.

Ein Flußumschwinger, Wasserplanscher

voll von Lebenslust.

Ein Lebenskünstler, Glücksgeniesser,

leben für den Augenblick.

Geplantes Ablenkungsmanöver

von Deinem Problem. Ich wär’ so gern

ein großer, grüner, starker Baum.

Ein Berg, ein Fels in

Sturm und Brandung

warmer sicherer Hort.

‘ne starke, feste Schulter,

Spender für Geborgenheit.

Die Rückendeckung, Sicherheit,

Vertrauen für alle Zeit. Ich würd Dich dann verfolgen,

stets Deinen Weg erhellen.

Alle Schatten vertreiben,

alle Hindernisse fällen.

Und wenn alles grau ist

in Deinem See der Seele,

wär’ ich der einzige Farbklecks,

Hoffnungsschimmer nur für Dich. Doch zu meinem Bedauern

werd’ ich davon gar nichts sein.

Denn ich bin stinknormal

und habe lediglich nur Schwein

dass Du an mir was findest

drum versuche ich zumindest

vom Sonnenstrahl, vom Fisch, vom Baum

ein Stück für Dich zu klauen.

Vorrei essere

un piccolo raggio di sole,

un piccolo lampo di luce,

un barlume di speranza all’orizzonte.

Un portatore di buon umore,

un messaggero di pace e

una fonte di gioia, un artefice di felicità,

un sorriso senza motivo. Vorrei essere

un piccolo pesce colorato.

Un fiume sinuoso, uno spruzzo acqua

pieno di voglia di vivere.

Un esperto del vivere, intenditore della fortuna,

vivere per il momento.

Una deviazione programmata

dal tuo problema. Vorrei essere

un albero grande, verde, forte.

Una montagna, una roccia nella

tempesta e nelle grosse ondate

un rifugio caldo e sicuro.

Una spalla forte e solida,

fonte di sicurezza.

La protezione, sicurezza,

la fiducia per tutto il tempo. Vorrei quindi seguirti,

illuminare sempre il tuo cammino.

Scacciare tutte le ombre,

abbattere tutti gli ostacoli.

E se tutto è grigio

nel mare della tua anima,

sarei la macchia di colore,

barlume di speranza solo per te. Ma con mio rammarico

non sarò nulla di tutto ciò.

Perché io sono del tutto normale

e ho solo la fortuna

che tu abbia trovato qualcosa in me

e io sto cercando almeno

dal raggio di sole, dal pesce, dall’albero

di rubarne un pezzo per te.