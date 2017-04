Sichelmond – Testo originale e Traduzione

Es hebt an ein Wehgeklag’

es schwankt das Seelenleben

es schickt sich an das Heidenpack

die heil’ge Stadt zu nehmen

welch’ Drohung für die Christenheit

es muss etwas geschehen

so entschied die Obrigkeit:

das Volk wird kämpfen gehen! Sogleich die Masse ward bewegt

und die Leiber bebten

und wenn einer Greuel hegt

sorgt er für’s Seelenleben

des Bruders Sohn des Taugenichts

und schickt ihn zu der Meute

kämpfende Mäuler fressen nicht

und bringen reiche Beute Weit über’m Meer

wo Träume, Sehnsucht, Hoffnung liegen.

Weit über’m Meer

Legenden sich nähr’n.

Weit über’m Meer

erzählt der Sichelmond von Frieden.

Weit über’m Meer

leuchtet ein Stern. Da stehen die Seelen Hoffnungsvoll

Papst Urban spricht den Segen

der Traum von Ruhm von Glück von Gold

kann tauben Geist bewegen

die Schiffe stechen aus in See

dem Halbmond dort entgegen

stolzgeschwellt die Heldenbrust

der Blick funkelt verwegen Es ward so manche Schlacht geschlagen

so manche Seuche tobte

es wurd große Qual ertragen

und das was man gelobte

die Heldentaten Ruhm und Gold

das langersehnte Glück

blieb kläglich aus

elendiglich kehrt man nach Haus zurück Weit über’m Meer

wo Träume, Sehnsucht, Hoffnung liegen.

Weit über’m Meer

Legenden sich nähr’n.

Weit über’m Meer

erzählt der Sichelmond von Frieden.

Weit über’m Meer

leuchtet ein Stern. Ein Krüppel steht am Wegesrand

ein Säufer dort am Fass

die Träume vom gelobten Land

wurden zu blankem Hass

„Doch ein Platz im Paradies

gibt euch der Herr zum Lohn!“

sprach der Papst

der Preis dafür, sprechen der Worte Hohn Weit über’m Meer

wo Träume, Sehnsucht, Hoffnung liegen.

Weit über’m Meer

Legenden sich nähr’n.

Weit über’m Meer

erzählt der Sichelmond von Frieden.

Weit über’m Meer

leuchtet ein Stern.

Si alza un lamento

traballa la vita emotiva

si prepara il gruppo di pagani

a prendere la Città Santa

qualche minaccia per il cristianesimo

qualcosa deve succedere

così l’autorità ha deciso:

il popolo andrà a combattere! Immediatamente, la massa è stata mossa

e i corpi tremavano

e se uno conserva l’orrore

si preoccupa per la vita interiore

del figlio del fratello del buono a niente

e lo manda nel mucchio

le fauci della guerra non mangiano

e portano il ricco bottino Lontano attraverso il mare

dove ci sono i sogni, la speranza e il desiderio.

Lontano attraverso il mare

nascono le leggende.

Lontano attraverso il mare

la falce di luna racconta della pace.

Lontano attraverso il mare

si accende una stella. Perché le anime sono piene di speranza

Papa Urbano da la benedizione

il sogno di fama fortuna e oro

può muovere gli spiriti insensibili

le navi salpano per il mare

incontro alla mezzaluna

il petto dell’eroe è pieno di orgoglio

l’occhio brilla audace Molte battaglie furono combattute

molte epidemie infuriarono

è stato sopportato un grande tormento

ed è ciò che fu promesso

le gesta eroiche gloria e oro

la felicità tanto attesa

penosamente non era arrivata

miseramente, si torna a casa Lontano attraverso il mare

dove ci sono i sogni, la speranza e il desiderio.

Lontano attraverso il mare

le leggende fioriscono.

Lontano attraverso il mare

la falce di luna racconta della pace.

Lontano attraverso il mare

si accende una stella. Uno storpio è sul bordo della strada

un ubriaco vicino al barile

i sogni della terra promessa

si trasformano in puro odio

“Ma un posto in paradiso

vi darà il Signore come ricompensa!”

disse il Papa

il premio in cambio di discorsi sarcastici Lontano attraverso il mare

dove ci sono i sogni, la speranza e il desiderio.

Lontano attraverso il mare

le leggende fioriscono.

Lontano attraverso il mare

la falce di luna racconta della pace.

Lontano attraverso il mare

si accende una stella.