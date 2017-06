Saphira – Testo originale e Traduzione

Geheimnisvolle Wälder

geheimnisvolle Höhlen

geheimnisvolle Schatten

sich um Heimlichkeit bemühen

sie suchen nach dem Einen

einzigartig blauen Stein

doch zieht das Schicksal

einen jungen Knaben mit hinein Ein kleines Dorf und Felder

fernab vom Weltgeschehen

der Jüngling wild entschlossen

in dem Wald auf Jagd zu geh‘n

doch weder Hirsch noch Hase

noch ein Wildschwein kreuzt den Pfad

in Blitz und Donner sich

ein Edelstein ihm offenbart Saphira

ich bin dabei mein Herz für immer zu verlier’n!

Saphira

kein noch so böser Zauber

keine dunkle Macht der Welt wird uns regier’n!

Saphira

will mit dir reiten auf dem Dach der Welt

in Ewigkeit verglüh’n!

Saphira

komm lass uns kämpfen lass uns siegen

oder gemeinsam untergeh’n Die Greise aus dem Dorfe

sprachen oft von goldenen Zeiten

als Männer reinen Herzens

auf den edelsten Geschöpfen reiten

Elfen-, Mensch-, und Zwergenvolk

noch brüderlich vereint

der Drachreiter-Frieden herrscht

der Frühling in den Herzen keimt Doch kam’s wie’s kommen musste

Neid und Machtgier setzt die Saat

auf Hunger nach der Herrschaft

folgen Frevel und Verrat

ein Krieg bricht über’s Land herein

rafft ganze Völker hin

und nicht zuletzt das Drachenvolk

nimmt dieser Welt den Sinn Saphira

ich bin dabei mein Herz für immer zu verlier’n!

Saphira

kein noch so böser Zauber

keine dunkle Macht der Welt wird uns regier’n!

Saphira

will mit dir reiten auf dem Dach der Welt

in Ewigkeit verglüh’n!

Saphira

komm lass uns kämpfen lass uns siegen

oder gemeinsam untergeh’n Aus Stein schlüpfte ein Drache

wohl die Letzte ihrer Art

die noch nicht den Höhepunkt

des Lebens überschritten hat

so reiten sie gemeinsam

fliegen mit dem Wind

damit die Freiheit und der Frieden

nicht nur Träume sind Saphira

ich bin dabei mein Herz für immer zu verlier’n!

Saphira

kein noch so böser Zauber

keine dunkle Macht der Welt wird uns regier’n!

Saphira

will mit dir reiten auf dem Dach der Welt

in Ewigkeit verglüh’n!

Saphira

komm lass uns kämpfen lass uns siegen

oder gemeinsam untergeh’n

Misteriose foreste

misteriose grotte

misteriose ombre

si sforzano di restare segrete

stanno cercando quella sola

unica pietra blu

ma il destino la fa trovare

ad un giovane ragazzo Un piccolo villaggio circondato da campi,

lontano da eventi del mondo

il giovane ragazzo è assolutamente determinato

ad andare nel bosco per la caccia

ma né cervi né lepri o né un cinghiale

incrociano la sua strada

con fulmini e tuoni

una pietra preziosa si rivela a lui Saphira

sto per perdere per sempre il mio cuore!

Saphira

nemmeno la più malefica magia

nemmeno la potenza oscura del mondo ci comanderà!

Saphira

voglio volare sul tetto del mondo

bruciare nell’eternità!

Saphira

vieni combattiamo vinciamo

o moriamo insieme I vecchi del villaggio

parlano dei tempi d’oro

in cui gli uomini con cuori puri

cavalcavano le creature più nobili

elfi, umani e nani,

ancora uniti nella fratellanza

la pace dei cavalieri dei draghi regna

fiorisce la primavera nei cuori Ma è successo quello che doveva succedere

l’invidia e l’avidità sono il seme

dopo il potere della dominazione

seguono l’oltraggio e il tradimento

nel paese scoppia una guerra

che spazza via l’intero popolo

non ultimo il popolo dei draghi

toglie il senso a questo mondo Saphira

sto per perdere per sempre il mio cuore!

Saphira

nemmeno la più malefica magia

nemmeno la potenza oscura del mondo ci comanderà!

Saphira

voglio volare sul tetto del mondo

bruciare nell’eternità!

Saphira

vieni combattiamo vinciamo

o moriamo insieme Un drago scivolò fuori dalla pietra

probabilmente l’ultimo del suo genere

colui che non ha ancora superato

il culmine della vita

viaggiano insieme

volano con il vento

così che la libertà e la pace

non sono solo sogni Saphira

sto per perdere per sempre il mio cuore!

Saphira

nemmeno la più malefica magia

nemmeno la potenza oscura del mondo ci comanderà!

Saphira

voglio volare sul tetto del mondo

bruciare nell’eternità!

Saphira

vieni combattiamo vinciamo

o moriamo insieme