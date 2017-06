Mittsommer – Testo originale e Traduzione

Wenn Licht und Dunkel sich umfangen,

wie zwei Liebende, die bangen.

Sich berühren im Geheimen,

nächtens ihre Kraft vereinen. Wenn ihre Majestät, die Sonne,

hüllt die Welt in gold’ne Wonne.

Lädt zum Tanz der Vater Mond,

der zeitgleich am Himmel thront. Dann ist Mittsommer.

Dann ist Mittsommer. Schließt die Augen und dann tanzt.

Wir fliegen mit dem Sommerwind.

Schließt die Augen und dann tanzt.

Wir tanzen, bis der Tag beginnt.

Schließt die Augen und dann tanzt.

Wir fliegen mit dem Sommerwind.

Komm mit, wohin er uns auch bringt. Alle seine Macht zum Leben.

Und im fahlen Abendnebel

glühen leuchtend Augenpaare.

Ringsherum und dann von Nahem

springt der Funke glühend über.

Macht uns alle gleich zu Brüdern,

macht uns alle eins im Geiste,

wild dreht sich die Welt im Kreise. Dann ist Mittsommer.

Dann ist Mittsommer. Schließt die Augen und dann tanzt.

Wir fliegen mit dem Sommerwind.

Schließt die Augen und dann tanzt.

Wir tanzen, bis der Tag beginnt.

Schließt die Augen und dann tanzt.

Wir fliegen mit dem Sommerwind.

Komm mit, komm mit, wohin er uns auch bringt.

Quando luce e buio si abbracciano,

come due amanti, ansiosi.

Si toccano in segreto,

di notte uniscono la loro forza. Quando sua maestà, il sole,

avvolge il mondo in una delizia dorata.

Invita a ballare la madre luna,

e allo stesso tempo domina il cielo. Allora è mezza estate.

Allora è mezza estate. Chiudi gli occhi e poi danza.

Voliamo con il vento dell’estate.

Chiudi gli occhi e poi danza.

Balliamo fino a quando arriva il giorno.

Chiudi gli occhi e poi danza.

Voliamo con il vento dell’estate.

Andiamo, dove lui porta anche noi. Tutto il suo potere per la vita.

E nella pallida nebbia della sera

brillano luminosi coppie di occhi.

Tutto intorno e poi da vicino

saltella la scintilla lucente.

Ci rende tutti fratelli,

ci rende tutti un unico spirito,

gira intorno al mondo velocemente. Allora è mezza estate.

Allora è mezza estate. Chiudi gli occhi e poi danza.

Voliamo con il vento dell’estate.

Chiudi gli occhi e poi danza.

Balliamo fino a quando arriva il giorno.

Chiudi gli occhi e poi danza.

Voliamo con il vento dell’estate.

Andiamo, dove lui porta anche noi.