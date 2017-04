Henkersmahlzeit – Testo originale e Traduzione

Ich saß mit Grafen und Fürsten zu Tisch,

verzauberte mit meinen Liedern

die Herzen der Menschen, sie vergaßen mich nicht

doch seh’ ich sie jetzt wohl nie mehr wieder. Beim Wirt hab’ ich manchen Abend verbracht.

Mit Würfelspiel mit Wein,

da hab’ ich die Brüder zum Lachen gebracht,

das wird wohl nie wieder so sein. Heh da! Der Henker kommt!

Ich grüße Euch, Ihr Brüder!

Heh da! Der Henker kommt!

Wir sehen uns nie wieder! Ich schwamm mit Wellen auf hoher See,

bis an den Horizont.

Hab’ fremde Länder und Menschen gesehen,

doch jede Stunde hat sich gelohnt. Ich führte das Schwert mit eiserner Hand,

irrte im Kriege umher.

Da hab’ die Gräuel des Krieges erkannt,

und feierte die Siege noch mehr! Heh da! Der Henker kommt!

Ich grüße Euch, Ihr Brüder!

Heh da! Der Henker kommt!

Wir sehen uns nie wieder! Ich hab’ unzählige Frauen gekannt,

eroberte ihre Herzen.

Hab’ so manche Liebe entflammt,

verursachte manche Schmerzen. Einmal bin ich den Rittern entfloh’n,

zog mit den Piraten,

nun sitz’ ich hier und ahne schon

das Ende meiner Greu’ltaten! Heh da! Der Henker kommt!

Ich grüße Euch, Ihr Brüder!

Heh da! Der Henker kommt!

Wir sehen uns nie wieder!

Mi sono seduto a tavola con conti e principi,

incantati dalle mie canzoni

i cuori degli uomini, non si sono dimenticati di me

ma ora probabilmente non potrò più vederli. Ho passato molte serate dall’oste.

Con il gioco di dadi con il vino,

qui ho fatto ridere i fratelli,

ma non sarà più così. Ehi là! Arriva il boia!

Saluto voi, fratelli!

Ehi là! Arriva il boia!

Non ci rivedremo più! Ho nuotato con onde in alto mare,

fino all’orizzonte.

Ho visto terre e persone straniere,

ma ogni ora ne valeva la pena. Ho guidato la spada con pugno di ferro,

vagato attorno alle guerre.

Qui ho conosciuto gli orrori della guerra,

e ancora di più ho festeggiato le vittorie! Ehi là! Arriva il boia!

Saluto voi, fratelli!

Ehi là! Arriva il boia!

Non ci rivedremo più! Ho conosciuto innumerevoli donne,

conquistato il loro cuore.

Ho infiammato molti amori,

ho causato molti dolori. Una volta sono scappato dai cavalieri,

sono andato con i pirati,

ora sono seduto qui e intuisco

la fine delle mie brutte azioni! Ehi là! Arriva il boia!

Saluto voi, fratelli!

Ehi là! Arriva il boia!

Non ci rivedremo più!