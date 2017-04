Gebt acht! – Testo originale e Traduzione

Auf einer steilen Klippe oben

thront ein geheimnisvoller Turm,

dunkle Wolken, aufgewühlte Wogen,

peitschender Regen, tosender Sturm. Im Turm befindet sich ein kleines Zimmer,

unerreichbar hoch versteckt,

man sieht im matten Fackelschimmer,

wie ein krankes Hirn am Wahnsinn leckt. Schließt die Tore löscht das Licht,

verhaltet euch mucksmäuschenstill,

das Wesen kennt die Namen nicht,

es schleppt euch fort macht was es will… Gebt acht! Ohh…

Das Wesen lauert in der Nacht!

Gebt acht! Ohh…

Es ist wieder aufgewacht!

Gebt acht! Ohh…

Es ist versteckt irgendwo hier!

Gebt acht! Ohh…

… vielleicht gerade hinter dir…? Ampullen, Röhren, Glaszylinder,

vollgefüllt mit rotem Sud,

es brodelt, kocht, läuft schäumend über und

verdampft in heißer Glut. Durch Schläuche rinnt das Destillat,

tropft funkelnd ins Gefäß aus Ton,

er trinkt es aus und setzt die Saat

in seinem Kopf bemerkt er’s schon… Wenn’s dunkel wird rat ich gebt acht,

bringt euer Weib in Sicherheit,

das Wesen kommt in finstrer Nacht,

hört ihr es ist nicht mehr weit… Gebt acht! Ohh…

Das Wesen lauert in der Nacht

Gebt acht! Ohh…

Es ist wieder aufgewacht!

Gebt acht! Ohh…

Es ist versteckt irgendwo hier!

Gebt acht! Ohh…

… vielleicht gerade hinter dir…?

In cima a una ripida scogliera

troneggia una torre piena di segreti,

nuvole scure, ruggenti ondate,

pioggia battente e tempesta furiosa. C’è una piccola stanza nella torre,

inaccessibile e nascosta in alto,

si vede nella pallida luce di una fiaccola,

come un cervello malato sconfitto dalla follia. Chiudi le porte, spegni la luce,

state zitti come una tomba,

la creatura non sa i vostri nomi,

vi trascina via e fa ciò che vuole… Attenzione! Ohh…

La creatura è in agguato nella notte!

Attenzione! Ohh…

Si è risvegliata ancora!

Attenzione! Ohh…

Si è nascosta qui da qualche parte!

Attenzione! Ohh…

… forse proprio dietro di te…? Flaconi, tubi, cilindri di vetro,

riempiti fino all’orlo con un liquido rosso,

che bolle, si cuoce, fa schiuma ed

evapora su braci calde. Il distillato corre attraverso i tubi,

sgocciola scintillante nel vaso di argilla,

beve tutto e pianta i semi

nella sua testa già lo sente… Quando si fa buio vi consiglio di stare attento,

mettete le vostre mogli in luoghi sicuri

la creatura arriva nella notte oscura,

ascoltatela non è molto lontana… Attenzione! Ohh…

La creatura è in agguato nella notte!

Attenzione! Ohh…

Si è risvegliata ancora!

Attenzione! Ohh…

Si è nascosta qui da qualche parte!

Attenzione! Ohh…

… forse proprio dietro di te…?