Die goldene Kette – Testo originale e Traduzione

Hoch oben auf den Zinnen

wartet die schöne Maid,

von fern hört man den Vater,

es klappert das Stahlkleid.

Vom Kriege kommt er her,

am Kamin sich auszuruhen,

der Winter zieht ins Land,

die Zeit des Friedens wird guttun. „Willkommen, lieber Vater,

erging es euch gut?

Man hört schon die Spielleute

besingen euern Mut,

ich hab stets brav gebetet

und an euch gedacht,

habt ihr eurer Tochter

denn was mitgebracht?“ „Die goldene Kette nimm dir,

ich gab einem Feind den Tod dafür…“ Als die Tochter

das Schmuckstück gewahrt,

beginnt sie zu schluchzen,

den Vater trifft’s hart,

anstatt sich zu freuen,

schreit sie ihn an,

sie entreißt ihm das Kleinod

und läuft von dannen. Die goldene Kette

vom Mädchen erkannt,

erst unlängst im Frühling

gab sie’s aus der Hand…

Als Zeichen der Liebe

tief am Waldesgrund,

gab sie’s ihrem Liebsten,

in gar zärtlicher Stunde… „Die goldene Kette nimm Dir,

als Zeichen der Liebe ganz tief in mir!“ Sie rennt in die Fremde,

findet schließlich sein Grab,

da stand „Hier ruht ein Jüngling,

der im Kampfe starb“,

sie kniete sich nieder

und erwartet den Tod,

als er sie ereilt,

gibt sie ihm das Kleinod… „Die goldene Kette nimm dir,

bring’ mich zu meinem Liebsten dafür…“

In alto sulla merlatura

la bella damigella aspetta,

in lontananza si sente il padre,

l’armatura tintinna.

Torna qui dalla guerra,

per riposare accanto al camino,

l’inverno si avvicina,

il tempo di pace farà bene. “Benvenuto, amato padre,

siete stato bene?

Si sentono i menestrelli

cantare il vostro coraggio,

ho sempre pregato doverosamente

e pensato a voi,

avete portato qualcosa

per vostra figlia?” “Prendi la collana d’oro,

in cambio ho dato al nemico la morte…” Mentre la figlia

osservava il gioiello,

iniziò a singhiozzare,

il padre fu colpito duramente,

invece di essere felice,

lei urlò contro di lui,

afferrò il gioiello

e scappò via. La collana d’oro

riconosciuta dalla ragazza,

la scorsa primavera

l’aveva regalata…

Come pegno d’amore

nella foresta,

la diede al suo amore,

in un tenero momento… “Prendi la collana d’oro,

come segno del mio profondo amore!” Corse in terre straniere,

trovò finalmente la sua tomba,

c’era scritto: “Qui riposa un giovane,

morto in battaglia”,

Lei si inginocchiò

e attese la morte,

e quando arrivò,

lei gli diede la collana… “Prendi la collana d’oro,

e in cambio portami dal mio amato…”