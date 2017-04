Der Tropfen – Testo originale e Traduzione

Was gäb’ ich nicht alles, um einmal zu sein,

der schillernde Tropfen, der leuchtet

und vom Rande des kristallenen Glases voll Wein

Deine zarten Lippen befeuchtet. Sodann langsam –

dem Tautropf am Grashalme gleich –

Dein liebliches Kinn überwindet.

Deinem Hals hinab welcher so unendlich weich

und ein schönes Ende findet. Ich bin Dein Schatten an der Wand,

deine Fußspur im Sand!

Der Wind, der einen Hauch von Dir

um die Welt trägt

und jedem nur von Dir erzählt! Was gäbe ich nicht alles, um einmal zu sein,

der Tropfen, der vom Wind getragen,

vom Himmel herab – so unendlich rein –

Dich genau trifft am seidenen Kragen. Sodann langsam –

mit jedem Schritt Deinerseits –

sich die Anmut des Rückens herab windet.

Dich beglückt mit einem wohligen Schauerreiz

und in einer Pore verschwindet. Ich bin Dein Schatten an der Wand,

Deine Fußspur im Sand!

Der Wind, der einen Hauch von Dir

um die Welt trägt

und jedem nur von Dir erzählt!

Cosa non darei, per essere una volta,

la goccia scintillante, che risplende

sul bordo del bicchiere di cristallo pieno di vino

che bagna le tue tenere labbra. Poi lentamente –

come una goccia di rugiada sul filo d’erba –

arriva sul tuo bel mento.

Giù per la gola che è così infinitamente liscia

e trova una meravigliosa fine. Io sono la tua ombra sul muro,

le orme dei tuoi piedi nella sabbia!

Il vento, un tuo respiro

che attraversa tutto il mondo

e che racconta a tutti di te! Cosa non darei, per essere una volta,

la goccia, trasportata dal vento,

giù dal cielo – così infinitamente pura –

che colpisce proprio il tuo colletto di seta. Poi lentamente –

ad ogni passo verso di te –

scivolando con grazia dalla schiena.

Deliziandoti con un piacevole brivido

e scomparendo in un poro. Io sono la tua ombra sul muro,

le orme dei tuoi piedi nella sabbia!

Il vento, un tuo respiro

che attraversa tutto il mondo

e che racconta a tutti di te!