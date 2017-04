Der Talisman – Testo originale e Traduzione

Unerreichbar tief verborgen,

vor unvorstellbar langer Zeit,

liegt, fernab menschlicher Sorgen,

ein Zeuge der Unendlichkeit. Ein Urrelikt aus ersten Tagen,

gar unvorstellbar seine Kraft.

Wer ihn besitzt, der könnt’ es wagen,

ein Weltenkönigreich er schafft. So erzählen es alte Sagen

und so mancher folgt dem Ruf

und viele Suchende erlagen

der Prüfung die man eigens schuf. Dem Mensch es zu erschweren,

ihn nur wer würdig haben kann.

Den anderen die Macht verwehren

die Rede ist vom Talisman. „Nennt mir die größte Kraft auf Erden,

ohne sie würd’ alles sterben,

weil sie aller Anfang war.

Bringt mir ein Stück und ihr seid nah!“ So steht es in den Stein geschrieben,

am großen Tor zum Schoß der Welt.

Es ist das erste von den Sieben,

wer sie löst ist auserwählt. Heilige Hallen zu erkunden,

es aber niemand sagen kann.

Er wurd’ bisher noch nicht gefunden

die Rede ist von Talisman. „Nennt mir die größte Kraft auf Erden.

Ohne sie würde alles sterben,

weil sie aller Anfang war.

Bring mit ein Stück und Ihr seid nah!“

Profondamente nascosto, inaccessibile,

in un tempo incredibilmente lontano,

c’era, lontano dalle preoccupazioni umane,

un testimone dell’infinito. Una reliquia dei primi tempi,

così incredibile la sua forza.

Chi lo possiede, potrebbe osare,

di creare un impero dei mondi. Così raccontano le vecchie leggende

e alcuni seguono il richiamo

e molti cercatori scomparvero

la prova era stata creata apposita. Per gli uomini era più complicato,

solo i più valorosi potevano averlo.

Agli altri fu negato il potere

stiamo parlando del talismano. “Mi chiamano la forza più grande sulla terra.

senza questo tutto sarebbe morto,

perché era l’inizio di tutto.

Portami un pezzo e siete vicini!” Come è scritto nella pietra,

sul grande cancello sul grembo del mondo.

È la prima delle sette,

chi è stato scelto deve risolverli. Edifici sacri da esplorare,

ma nessuno può dire.

Non è ancora stato trovato

stiamo parlando del Talismano. “Mi chiamano la forza più grande sulla terra.

senza questo tutto sarebbe morto,

perché era l’inizio.

Portami un pezzo e siete vicino!”