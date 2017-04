Der Spion – Testo originale e Traduzione

Ich lieg’ im Schmutz mit dem Gesicht nach unten,

schwere Männerhände greifen mich auf.

Ich wurde erwischt, meine Botschaft gefunden.

So nimmt denn die Geschichte ungehindert ihren Lauf! Hinter den Reihen fremder Mächte führte

mich meine Reise, die geheime Mission

um ihren Aufmarsch, Heimlichkeiten zu erkunden.

Das Volk zu beschützen ist mein größter Lohn! Doch von Beginn: dunkle Gestalten trieben

sich in den Städten heimlich nachts umher.

Dunkle Mäntel, große schwarze Kapuzen

was haben die vor, wo kommen die her? Ist das ein Anschlag von der dunklen Gilde?

Wer gab den Auftrag, wer ist das Ziel der Aktion?

Wird das ein Krieg? Wer kann die Antwort finden?

Sie brauchten mich fragten… … ihren Spion auf Geheimmission.

… ihren Spion auf Geheimmission. Bin unterwegs in fremden Landen,

meistens verkleidet, dadurch unerkannt!

Seit sie mich zum Spion ernannten,

bin ich wie ein bunter Hund im Land bekannt! Bin der Spion auf Geheimmission.

Bin der Spion auf Geheimmission. Werde hoch gerissen, meine Augen mir verbunden,

werde fortgeführt und in Verliese gesperrt.

Ich werde gefoltert um zu erkunden,

wem ich wohl diene, wem ich angehör… Doch kann ich fliehen,

denn ohne Vorsicht war ihr handeln.

Sie suchten überall verzweifelt und lang,

begriffen nie, warum sie mich nicht mehr fanden,

als ich in den Burggraben sprang! Bin der Spion auf Geheimmission.

Bin der Spion auf Geheimmission. Bin unterwegs in fremden Landen,

meistens verkleidet, dadurch unerkannt!

Seit sie mich zum Spion ernannten,

bin ich wie ein bunter Hund im Land bekannt! Bin der Spion auf Geheimmission.

Bin der Spion auf Geheimmission.

Sono sdraiato a faccia in giù nel fango,

mani virili mi stanno tirando su.

Sono stato catturato, hanno trovato il mio messaggio.

E così la storia segue il suo corso! Dietro le linee delle potenze straniere

il mio viaggio, la missione segreta mi ha portato

per esplorare le loro parate, i loro segreti.

Proteggere il popolo è la mia più grande ricompensa! Ma dal principio: sagome scure si muovevano

attraverso le città, aggirandosi furtive nella notte.

Mantelli scuri, grandi cappucci neri

cosa stanno facendo? Da dove vengono? È un attacco della corporazione oscura?

Chi ha dato gli ordini e chi è il bersaglio dell’azione?

Porterà alla guerra? Chi può trovare la risposta?

Hanno avuto bisogno di chiedere a me… …la vostra spia in missione segreta.

…la vostra spia in missione segreta. Viaggio attraverso terre straniere,

per lo più mascherato e quindi non riconosciuto!

Da allora sono stato nominato spia,

sono conosciuto su tutta la terra! Sono la spia in missione segreta.

Sono la spia in missione segreta. Verrò tirato su, sarò bendato,

portato via e rinchiuso in una prigione sotterranea.

Verrò torturato in modo che potranno scoprire,

chi sto servendo e a chi appartengo… Ma io posso fuggire ancora,

sono stati imprudenti.

Hanno cercato ovunque, disperati per tanto tempo,

non capivano perché non riuscivano a trovarmi,

mentre saltavo nel fossato del castello! Sono la spia in missione segreta.

Sono la spia in missione segreta. Viaggio attraverso terre straniere,

per lo più mascherato e quindi non riconosciuto!

Da allora sono stato nominato spia,

sono conosciuto su tutta la terra! Sono la spia in missione segreta.

Sono la spia in missione segreta.