Dein Anblick – Testo originale e Traduzione

Hätt’ ich einen Pinsel zu zeichnen dein Antlitz

den Glanz deiner Augen, den lieblichen Mund

ich malte die Wimper, die Braue, dein Lächeln

wie ich es erkannte in jener Stund’ Hätt’ ich eine Flöte zu spielen die Klänge,

die von deiner Anmut und Schönheit erzähl’n

ich spielte den Reigen der himmlischen Tänze

wie in den Gedanken, die mich seither quälen Doch weder Bilder noch Klänge noch Wort

könnten beschreiben, was an jenem Ort

mit mir geschehen, als ich dich gesehen

Du in jener Nacht den Schein hast entfacht Die Sonne die Sterne tragen Kunde von dir

jeder Lufthauch erzählt mir von dir

jeder Atemzug, jeder Schritt

trägt deinen Namen weit mit sich mit Hätt’ ich eine Feder zu schreiben die Worte,

die dich umgarnen wie silbernes Licht

ich schriebe von Liebe, von Nähe und Hoffnung

und schrieb’ die Sehnsucht hinaus in das Nichts Doch weder Bilder noch Klänge noch Wort

könnten beschreiben, was an jenem Ort

mit mir geschehen, als ich dich gesehen

Du in jener Nacht den Schein hast entfacht Die Sonne die Sterne tragen Kunde von dir

jeder Lufthauch erzählt mir von dir

jeder Atemzug, jeder Schritt

trägt deinen Namen weit mit sich mit

Se avessi un pennello per disegnare il tuo volto

il brillare dei tuoi occhi, la bella bocca

dipingerei le ciglia, le sopracciglia, il tuo sorriso

come me le vidi in quel momento Se avessi un flauto per riprodurre i suoni,

che la tua grazia e la tua bellezza raccontano

suonerei un insieme di danze divine

come nei pensieri che mi tormentano da allora Ma né immagini né suoni né parole

possono descrivere quello che in quel luogo

mi è successo quando ti ho vista

tu in quella notte hai acceso una luce Il sole e le stelle portano tue notizie

ogni brezza di vento mi racconta di te

ogni respiro, ogni passo

portano il tuo nome lontano con sé Se avessi una penna per scrivere le parole,

le catturerei per te come luce d’argento

scriverei di amore, di vicinanza e di speranza

e scriverei la nostalgia fuori nel nulla Ma né immagini né suoni né parole

possono descrivere quello che in quel luogo

mi è successo quando ti ho vista

tu in quella notte hai acceso una luce Il sole e le stelle portano tue notizie

ogni brezza di vento mi racconta di te

ogni respiro, ogni passo

portano il tuo nome lontano con sé