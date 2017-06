Bunt und nicht braun – Testo originale e Traduzione

Hast Du ‘ne Macke, ‘nen Makel vielleicht?

Dann komm her und reihe Dich ein!

Steh zu Dir selbst und zu dem, was du bist,

dann laden wir Dich herzlich ein! Deine Hautfarbe ist uns doch völlig egal,

woher Du kommst schon sowieso.

Ob du ausgeflippt bist, was ist schon normal?

Hauptsache des Lebens froh! Wir sind ein Spielmannshaufen,

beste Freunde der Welt,

haben Ecken und Kanten, dass ist das, was uns gefällt.

Wir spielen für die Freiheit, gegen genormtes Sein!

Auf unserem Kreuzzug für mehr Toleranz,

laden wir ein… So tragen wir ihn in die Welt unseren Traum:

Narren sind bunt und nicht braun! Kein Mensch ist perfekt und zum Glück ist das so,

stellt euch vor, wir wären genormt.

Es ist doch die Vielfalt, die einzigartig macht,

die aus Zellen Individuen formt. Gibt es den einen, den wahren Glauben,

oder sind es doch noch viel mehr?

Wir lassen uns nicht unserer Träume berauben,

unsere Liebe und Gefühle – nie mehr! Wir sind ein Spielmannshaufen,

beste Freunde der Welt,

haben Ecken und Kanten, dass ist das, was uns gefällt.

Wir spielen für die Freiheit, gegen genormtes Sein!

Auf unserem Kreuzzug für mehr Toleranz,

laden wir ein… So tragen wir ihn in die Welt unseren Traum:

Narren sind bunt und nicht braun! Und so reichen wir allen, die wollen, die Hand,

diesen Weg mit uns zu gehen.

Uns alle verbindet das gleiche Band,

lasst uns beieinander stehen. Und so tragen wir ihn in die Welt unseren Traum:

Narren sind bunt und nicht braun!

Hai un difetto, forse un‘imperfezione?

Allora vieni qui e prendi posto!

Sta a te stesso o a ciò che sei,

quindi ti invitiamo calorosamente! Per noi è lo stesso quale sia il tuo colore di pelle,

da dove vieni è indifferente.

Se tu sei fuori di testa, che cosa è normale?

La cosa principale è una vita felice! Siamo un gruppo di musicisti,

migliori amici del mondo,

abbiamo angoli e spigoli, che è quello che ci piace.

Suoniamo per la libertà, contro la standardizzazione!

Alla nostra crociata per più tolleranza,

noi vi invitiamo… Così portiamo nel mondo il nostro sogno:

Gli sciocchi sono colorati e non marroni! Nessuno è perfetto e per fortuna è così,

immaginatevi, se fossimo tutti uguali.

È invece la varietà che rende unici,

che forma individui fatti di cellule. C’è quell‘unica, la vera fede,

o ce ne sono ancora molte di più?

Non lasciamo che ci rubino i nostri sogni,

il nostro amore e sentimenti – mai più! Siamo un gruppo di musicisti,

migliori amici del mondo,

abbiamo angoli e spigoli, che è quello che ci piace.

Suoniamo per la libertà, contro la standardizzazione!

Alla nostra crociata per più tolleranza,

noi vi invitiamo… Così portiamo nel mondo il nostro sogno:

Gli sciocchi sono colorati e non marroni! E così tendiamo a tutti, quelli che vogliono, la mano,

per seguire questo percorso con noi.

Lo stesso filo che unisce tutti noi,

ci fa stare insieme. Così portiamo nel mondo il nostro sogno:

Gli sciocchi sono colorati e non marroni!