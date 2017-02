Rosenrot – Testo originale e Traduzione

Der Jüngling steigt den Berg mit Qual

Die Aussicht ist ihm sehr egal

Hat das Röslein nur im Sinn

Bringt es seiner Liebsten hin

Sie will es und so ist es fein

So war es und so wird es immer sein

Sie will es und so ist es Brauch

Was sie will bekommt sie auch

Tiefe Brunnen muss man graben

wenn man klares Wasser will

Rosenrot oh Rosenrot

Tiefe Wasser sind nicht still

An seinen Stiefeln bricht ein Stein

Will nicht mehr am Felsen sein

Und ein Schrei tut jedem kund

Beide fallen in den Grund

Sie will es und so ist es fein

So war es und so wird es immer sein

Sie will es und so ist es Brauch

Was sie will bekommt sie auch

Tiefe Brunnen muss man graben

wenn man klares Wasser will

Rosenrot oh Rosenrot

Tiefe Wasser sind nicht still