Du riechst so gut – Testo originale e Traduzione

Der Wahnsinn

ist nur eine schmale Brücke

die Ufer sind Vernunft und Trieb

ich steig dir nach

das Sonnenlicht den Geist verwirrt

ein blindes Kind das vorwärts kriecht

weil es seine Mutter riechtIch finde dichDie Spur ist frisch und auf die Brücke

tropft dein Schweiß dein warmes Blut

ich seh dich nicht

ich riech dich nur ich spüre Dich

ein Raubtier das vor Hunger schreit

wittere ich dich meilenweit Du riechst so gut

du riechst so gut

ich geh dir hinterher

du riechst so gut

ich finde dich

– so gut

ich steig dir nach

du riechst so gut

gleich hab ich dich Jetzt hab ich dich Ich warte bis es dunkel ist

dann fass ich an die nasse Haut

verrate mich nicht

oh siehst du nicht die Brücke brennt

hör auf zu schreien und wehre dich nicht

weil sie sonst auseinander bricht Du riechst so gut

du riechst so gut

ich geh dir hinterher

du riechst so gut

ich finde dich

– so gut

ich steig dir nach

du riechst so gut

gleich hab ich dich Du riechst so gut

du riechst so gut

ich geh dir hinterher

du riechst so gut

ich finde Dich

– so gut

ich fass dich an

du riechst so gut

jetzt hab ich dich Du riechst so gut

du riechst so gut

ich geh dir hinterher

La pazzia

è solo un ponte stretto

le sponde sono Ragione e Istinto

ti inseguo

la luce del sole confonde la mente

un bambino cieco che striscia in avanti

perché annusa sua madreTi trovoLa traccia è fresca e dal ponte

gocciola il sudore, il tuo sangue caldo

non ti vedo

sento il tuo odore, ti percepisco

un predatore che urla per la fame

seguo il tuo odore per miglia Sai di buono

sai di buono

ti seguo

sai di buono

ti trovo

– di buono

ti inseguo

sai di buono

presto ti avrò Adesso ti ho Aspetto finché è buio

poi tocco la tua pelle bagnata

non tradirmi

oh, non vedi che il ponte brucia?

smetti di urlare e non resistere

perché altrimenti si spezzerà Sai di buono

sai di buono

ti seguo

sai di buono

ti trovo

– di buono

ti inseguo

sai di buono

presto ti avrò Sai di buono

sai di buono

ti seguo

sai di buono

ti trovo

– di buono

ti tocco

sai di buono

adesso ti ho sai di buono

sai di buono

ti seguo