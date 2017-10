Unsere Augen – Testo originale e Traduzione

Wie breit war doch der alte Weg

Und lang so unbegehbar lang

Wie tief der Bach ich konnt’ nicht stehen

War in einem Kind gefangen

Wollte groß sein fort von dort

Wollte alles überragen

So rannte ich von diesem Ort hinein ins heut

Ohne Fragen Wenn ich in deine Augen seh

Dann seh ich mich tief in mir drin

Wenn ich in deine Augen seh

Dann seh ich mich als kleines Kind

Wenn ich durch deine Augen blick

Seh ich die Welt im Einklang liegen

Kinder fragen, Kinder Glück

Ach wär die Zeit doch stehen geblieben Deine Augen schauen mich an

Genauso hab ich auch geschaut

Und hab doch einfach irgendwann

Das Tor zur Kindheit zugebaut

Nun seh ich dich du rennst ja auch

Mein Kind bleib doch mal stehen

Du wirst nicht hören, hörst nicht auf

Bis auch vor dir die Zeiten flieh’n Wenn ich in deine Augen seh

Dann seh ich mich tief in mir drin

Wenn ich in deine Augen seh

Dann seh ich mich als kleines Kind

Wenn ich durch deine Augen blick

Seh ich die Welt im Einklang liegen

Kinder fragen, Kinder Glück

Ach wär die Zeit doch stehen geblieben

Wär sie nur steh’n geblieben Und wenn wir einmal nicht mehr sind

Wirst du in Kinder Augen sehen

Wirst traurig sein, dein Kind umarmen

Und doch werden die Jahre weiter gehen Wenn ich in deine Augen seh

Dann seh ich mich tief in mir drin

Wenn ich in deine Augen seh

Dann seh ich mich als kleines Kind

Wenn ich durch deine Augen blick

Seh ich die Welt im Einklang liegen

Kinder fragen, Kinder Glück

Ach wär die Zeit doch stehen geblieben

Wär sie nur steh’n geblieben

Quanto era largo il vecchio cammino

E lungo, così a lungo impraticabile

Il torrente così profondo, non potevo restare in piedi

Sono stato intrappolato in un bambino

Volevo crescere lontano da là

Volevo superare tutto

Così ho corso da questo luogo dentro l’oggi

Senza domande Quando guardo nei tuoi occhi

Vedo profondamente in me stesso

Quando guardo nei tuoi occhi

Mi vedo come un bambino piccolo

Quando guardo attraverso i tuoi occhi

Vedo il mondo in armonia

I bambini chiedono, bambini felici

ah se il tempo tuttavia si fosse fermato I tuoi occhi mi guardano

Allo stesso modo, ho anche visto

E ho in un qualche momento

Costruito il cancello per l’infanzia

Ora vedo che anche tu corri

Il mio bambino si ferma

Non sentirai, non smetterai

Fino a che il tempo fuggirà davanti a te Quando guardo nei tuoi occhi

Vedo profondamente in me stesso

Quando guardo nei tuoi occhi

Mi vedo come un bambino piccolo

Quando guardo attraverso i tuoi occhi

Vedo il mondo in armonia

I bambini chiedono, bambini felici

ah se il tempo tuttavia si fosse fermato

Si fosse fermato E quando un giorno non saremo più

Vedrai negli occhi dei bambini

Sarai triste, abbraccerai il tuo bambino

Ma gli anni andranno avanti Quando guardo nei tuoi occhi

Vedo profondamente in me stesso

Quando guardo nei tuoi occhi

Mi vedo come un bambino piccolo

Quando guardo attraverso i tuoi occhi

Vedo il mondo in armonia

I bambini chiedono, bambini felici

ah se il tempo tuttavia si fosse fermato

Si fosse fermato