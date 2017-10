Sag, wo bist du – Testo originale e Traduzione

Ich wünschte ich hätt dein Gesicht nie gesehen

An das ich seit jenem Tage denk

Könnt ich auch die Jahre zurückdreh’n

Hätt ich dein Bild doch entdeckt

Ich schau durch den Vorhang in deinen Blick

Ich sehe dich

Und ich berühre die Risse in deinem Gesicht

Ich lese in dir, ich sehe dich Doch sag, wo bist du –

Zu lang schon hab ich dich gesucht

Sag, wo bist du –

Irgendwann werd ich dich finden So werden die Jahre auch weiter vergeh’n

Mit deinem Bild in meinem Sinn

Werd’ ich dich irgendwann finden

Doch wo muss ich hin

Ich schau durch den Vorhang in deinen Blick

Ich sehe dich

Und ich berühre die Risse in deinem Gesicht

Ich lese in dir, ich sehe dich Doch sag, wo bist du –

Zu lang schon hab ich dich gesucht

Sag, wo bist du –

Irgendwann werd ich dich finden

Sag, wo bist du –

Nur dein Bild ist nicht genug

Sag, wo bist du –

Wirst du je die Sehnsucht lindern Und wenn ich dich gefunden hab

Verschiebe ich den schweren Stein

Steig hinunter in dein Grab

Und werd für immer bei dir sein Doch sag, wo bist du –

Zu lang schon hab ich dich gesucht

Sag, wo bist du –

Irgendwann werd ich dich finden

Sag, wo bist du –

Nur dein Bild ist nicht genug

Sag, wo bist du –

Wirst du je die Sehnsucht lindern Ich fand ein Bild von dir

So schön, dass es sich eingebrannt,

in meinem alten, harten Herzen

All die Jahre überstand

Und nie verschwand

Vorrei non aver mai visto il tuo volto

A cui penso da quel giorno

Potrei anche tornare indietro negli anni

Avrei scoperto la tua immagine

Guardo attraverso la tenda nel tuo sguardo

Ti vedo

E tocco le screpolature sul tuo viso

Leggo in te, ti vedo Ma dimmi dove sei –

Ti ho cercato da troppo tempo

Dimmi dove sei –

Da qualche parte ti troverò Quindi gli anni passeranno ancora

Con la tua immagine nella mia mente

Da qualche parte ti troverò

Ma dove devo andare?

Guardo attraverso la tenda nel tuo sguardo

Ti vedo

E tocco le screpolature sul tuo viso

Leggo in te, ti vedo Ma dimmi dove sei –

Ti ho cercato da troppo tempo

Dimmi dove sei –

Da qualche parte ti troverò

Dimmi dove sei –

La tua foto da sola non basta

Dimmi dove sei –

Allevierai la nostalgia? E quando ti avrò trovato

Sposterò la pietra pesante

Scenderò nella tua tomba

E starò con te per sempre Ma dimmi dove sei –

Ti ho cercato da troppo tempo

Dimmi dove sei –

Da qualche parte ti troverò

Dimmi dove sei –

La tua foto da sola non basta

Dimmi dove sei –

Allevierai la nostalgia? Ho trovato una tua foto

Così bella che si imprime,

Nel mio cuore vecchio e duro

Sopravvissuta tutti questi anni

E mai scomparsa