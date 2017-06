Lili Marleen – Testo originale e Traduzione

Vor der Kaserne,

Vor dem großen Tor,

Stand eine Laterne.

Und steht sie noch davor,

So woll’n wir uns da wieder seh’n,

Bei der Laterne wollen wir steh’n

Wie einst, Lili Marleen.

Wie einst, Lili Marleen. Uns’rer beiden Schatten

Sah’n wie einer aus.

Daß wir lieb uns hatten

Das sah man gleich daraus.

Und alle Leute soll’n es seh’n,

Wenn wir bei der Laterne steh’n

Wie einst, Lili Marleen.

Wie einst, Lili Marleen. Schon rief der Posten,

Sie blasen Zapfenstreich,

Es kann drei Tage kosten,

Kam’rad, ich komm’ sogleich,

Da sagten wir auf Wiedersehen,

Wie gerne wollt’ ich mit dir geh’n,

Mit dir, Lili Marleen.

Mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie,

Deinen schönen Gang,

Jeden Abend brennt sie,

Doch mich vergaß sie lang.

Und sollte mir ein Leid gescheh’n,

Wer wird bei der Laterne steh’n

Wie einst, Lili Marleen.

Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume,

Aus der Erde Grund,

Hebt mich wie im Traume

Dein verliebter Mund.

Wenn sich die späten Nebel drehn,

Wer wird bei der Laterne steh’n

Wie einst, Lili Marleen.

Wie einst, Lili Marleen.

Davanti alla caserma

Davanti alla grande porta,

C’era un lampione.

E sta ancora lì davanti,

Così noi vogliamo vederci di nuovo lì,

Noi vogliamo stare presso il lampione

Come una volta, Lili Marleen.

Come una volta, Lili Marleen. Entrambe le nostre ombre

Sembravano una sola.

Noi che ci siamo tanto amati

Che si vedeva bene da qui

E tutte le persone dovrebbero vederlo

Quando noi stiamo presso il lampione

Come una volta, Lili Marleen.

Come una volta, Lili Marleen. Presto il posto di guardia chiamò

Suonano la ritirata

Potrebbe costare tre giorni,

Camerata, io arrivo subito,

Così ci siamo detti arrivederci,

Vorrei tanto andare con te,

Con te, Lili Marleen.

Con te, Lili Marleen. Conosce i tuoi passi

La tua bella andatura,

Ogni sera brucia

Ma lei mi ha dimenticato da molto tempo

E se dovesse accadermi qualcosa

Chi starà presso il lampione

Come una volta, Lili Marleen.

Con te, Lili Marleen. Dagli spazi silenziosi

Dal terreno

Mi alzo come in un sogno

La tua bocca innamorata.

Quando dopo la nebbia ti avvolge,

Chi starà presso il lampione

Come una volta, Lili Marleen.

Con te, Lili Marleen.