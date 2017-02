Wir bleiben – Testo originale e Traduzione

Wir waren unsterblich,

Bis wir gestorben sind.

Doch wir glauben, dass die Zeit,

Wirklich alle Wunden heilt. Sagt der Geist der stets verneint,

Zum sterben ist noch immer Zeit.

Das Leben – Eine Unbekannte,

Schicksal — Du böse Schlampe. Weckt die Kinder auf Wir bleiben

Wir bleiben – Und feiern das Leben

Räumt uns ein Zimmer frei

Macht Platz für eine neue Zeit. Wir bleiben

Wir bleiben – und feiern das Leben.

Lasst uns zusammen

Die Fahne in den Gipfel rammen. Neue Frucht am alten Baum,

Lang genug gegeißelt.

Wir wollten uns zurück,

Jetzt wird’s in Stein gemeißelt. Das beste kommt zum Schluss,

Wir werden singen und nicht weinen.

Wer so zurück kommt,

Darf gerne bleiben. Weckt die Kinder auf Wir bleiben

Wir bleiben – Und feiern das Leben,

Räumt uns ein Zimmer frei.

Macht platz für eine neue Zeit. Wir bleiben

Wir bleiben – Und feiern das Leben,

Lasst uns zusammen,

Die Fahne in den Gipfel rammen.

Noi eravamo immortali,

fino a quando siamo morti.

Ma noi crediamo, che il tempo,

curi veramente tutte le ferite. Dice lo spirito che nega sempre,

che per morire c’è sempre tempo

La vita – una incognita

destino – brutto sciattone Svegliate i bambini Noi restiamo

noi restiamo – e festeggiamo la vita

liberateci una stanza

fate spazio per un nuovo tempo. Noi restiamo

noi restiamo – e festeggiamo la vita

lasciateci conficcare

assieme la bandiera in cima Frutto nuovo sul vecchio albero,

a lungo flagellato.

Noi lo rivogliamo indietro

adesso verrà scolpito sulla pietra. Il meglio arriva alla fine,

noi canteremo e non piangeremo.

Chi torna indietro,

può rimanere volentieri. Svegliate i bambini Noi restiamo

noi restiamo – e festeggiamo la vita

liberateci una stanza

fate spazio per un nuovo tempo. Noi restiamo

noi restiamo – e festeggiamo la vita

lasciateci conficcare

assieme la bandiera in cima.