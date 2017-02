Superstar – Testo originale e Traduzione

Ich seh gut aus

Und kann doof grinsen

Ich bin Superstar

Und Einfaltspinsel Ich mach’s mit allen

Denn ich will gewinnen –

Den Pop-Olymp erklimmen Alles was ich will – liegt auf der Hand

Alles was ich will – ist ins Lala-Land

Ich will Mädchen, Möpse und Millionen

Mich soll der Bohlen holen Ich bin Star

Superstar

Ich habe kein Talent, aber Disziplin

Und ich lasse mich am Piercing durch die Medien zieh’n 0815

Grenzdebile

Auf Ruhm gedrillte

Pop-Maschinen Geklonte Bands

Retortenstars

Tanzen einen Sommer

Und das war’s Alles was ich will – liegt auf der Hand

Alles was ich will – ist ins Lala-Land

Ich will Mädchen, Möpse und Millionen

Mich soll der Bohlen holen Ich bin Star

Superstar

Ich habe kein Talent, aber Disziplin

Und ich lasse mich am Piercing durch die Medien zieh’n Die Industrie hat den großen Plan

Deutschland sucht den Superstar

Verkaufen uns Retorten-Hits

Und alle singen mit

Und alle singen mit Ich bin Star

Superstar

(Und alle singen mit, Und alle singen mit)

Ich habe kein Talent, aber Disziplin

Und ich lasse mich am Piercing durch die Medien zieh’n

Io sembro bello

e posso sogghignare stupidamente

Io sono una superstar

e sempliciotto Io lo faccio con tutti

poiché io voglio vincere

(voglio) raggiungere l’olimpo del pop Tutto ciò che voglio – è perfettamente chiaro

tutto ciò che voglio – è nella Lala-Land[1]

Io voglio femmine – tette e milioni

Bohlen[2] dovrebbe chiamare me Io sono una star

una superstar

io non ho talento, ma disciplina

e mi lascio trainare dai media a causa del piercing 0815[3]

non sufficientemente intelligenti

perforati dalla fama

macchine del pop band clonate

stelle artificiali

balli di un’estate

e poi basta Tutto ciò che voglio – è perfettamente chiaro

tutto ciò che voglio – è nella Lala-Land[1]

Io voglio femmine – tette e milioni

Bohlen[2] dovrebbe chiamare me Io sono una star

una superstar

io non ho talento, ma disciplina

e mi lascio trainare dai media a causa del piercing L’industria ha dei grandi progetti

La Germania cerca una superstar[4]

ci vendono hit artificiali

e tutti cantano assieme

e tutti cantano assieme Io sono una star

una superstar

(e tutti cantano assieme, e tutti cantano assieme)

io non ho talento, ma disciplina

e mi lascio trainare dai media a causa del piercing