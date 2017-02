Lass mich gehn – Testo originale e Traduzione

Noi stiamo qui seduti

noi fumiamo e parliamo

di un tempo e di adesso

di tutto e di tutti

su ciò, che noi siamo

e che noi eravamo

vecchie storie

di giorni migliori

Lasciami andare

lasciami andare

tu non puoi vedere, non puoi capirlo

io non sono ciò

ciò che, che tu fai con me

lasciami andare

lasciami andare

tu non puoi vedere, non puoi capirlo

io non sono colui

colui che tu desideri, ciò che io ero

Io so, che tu piangi

poiché nulla è cambiato

odio o fiori

il calendario ce lo dice

Noi potremmo essere molto di più

ma il nido è insudicio

Noi ci siamo mozzati le ali

con un paio di forbici arrugginite

Lasciami andare

lasciami andare

tu non puoi vedere, non puoi capirlo

io non sono ciò

ciò che, che tu fai con me

lasciami andare

lasciami andare

tu non puoi vedere, non puoi capirlo

io non sono colui

colui che tu desideri, ciò che io ero