Kinder dieser Zeit – Testo originale e Traduzione

Wir sind schwarze Schafe, Kriminelle

Huren, Rocker und Rebellen

Randfiguren, Außenseiter

Straßenkids, Schallwellenreiter Junkies, Träumer, Punks und Spinner

Wir sind Verlierer und Gewinner

Kinder dieser Zeit

Die ihr Schicksal vereint Was wir sind

Sind wir zusammen

Rauben dem Leben

Die Köder von den Fallen Weiter immer weiter – immer weiter gehen

Weiter immer weiter – bleib niemals stehen

Weiter immer weiter – und du findest deinen Weg

Den Weg, der stark macht – wenn man ihn geht Wir wollen das, was wir nicht kriegen

Freiheit und Piratenliebe

Wir jagen Tag für Tag

Unseren Träumen nach Regiert von Kriminellen, die uns kriminalisieren

Haben Gedanken, die niemand toleriert

Doch eure Zeit ist um

Da draußen sind noch mehr von uns Wir suchen

Nach einem neuen Weg

Nach der Ritze in der Mauer

Der Realität Weiter immer weiter – immer weiter gehen

Weiter immer weiter – bleib niemals stehen

Weiter immer weiter – und du findest deinen Weg

Den Weg, der stark macht – wenn man ihn geht Weiter immer weiter – immer weiter gehen

Weiter immer weiter – bleib niemals stehen

Weiter immer weiter – und du findest deinen Weg

Den Weg, der stark macht – wenn man ihn geht

Noi siamo le pecore nere, criminali,

puttane, rockettari e ribelli

secondari, out-sider

bambini di strada, cavalcatori di onde sonore Drogati, sognatori, punk e matti

noi siamo perdenti e vincitori

figli di questo tempo

che unifica il proprio destino Ciò che noi siamo

lo siamo assieme

sequestriamo la vita

le esche dalle trappole Avanti, sempre avanti – andiamo sempre avanti

avanti, sempre avanti – non rimanere mai fermo

avanti, sempre avanti – e tu trovi la tua strada

la strada, che fortifica – se la si segue Noi vogliamo ciò, che noi non riceviamo

libertà e amore sottobanco

Noi andiamo a caccia giorno per giorno

dei nostri sogni Governati da criminali, che ci criminalizzano

hanno pensieri, che nessuno tollera

ma il vostro tempo è scaduto

qui fuori ce ne sono altri di noi Noi cerchiamo

una nuova via

una fessura nel muro

della realtà Avanti, sempre avanti – andiamo sempre avanti

avanti, sempre avanti – non rimanere mai fermo

avanti, sempre avanti – e tu trovi la tua strada

la strada, che fortifica – se la si segue Avanti, sempre avanti – andiamo sempre avanti

avanti, sempre avanti – non rimanere mai fermo

avanti, sempre avanti – e tu trovi la tua strada

la strada, che fortifica – se la si segue