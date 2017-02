Jetzt oder nie – Testo originale e Traduzione

Ich wünschte mir ich könnte flieh’n

Einfach weg ganz ohne Ziel

Bevor der Wind sich dreht

Es ist noch nicht zu spät Jetzt oder nie – ich verlasse diesen Ort

Jetzt oder nie – ich gehe einfach von hier fort

Jetzt oder nie – eine Stimme spricht zu mir

Ich bin schon viel zu lange hier Ich bewege mich jeden Tag

2 Meter über meinem Grab

Sag mir was soll ich hier

Wenn die Worte ihren Sinn verlier’n Jetzt oder nie – ich verlasse diesen Ort

Jetzt oder nie – ich gehe einfach von hier fort

Jetzt oder nie – eine Stimme spricht zu mir

Ich bin schon viel zu lange hier Jetzt oder nie – ich verlasse diesen Ort

Jetzt oder nie – ich gehe einfach von hier fort

Jetzt oder nie – eine Stimme spricht zu mir

Ich bin schon viel zu lange hier Jetzt oder nie – ich verlasse diesen Ort

Jetzt oder nie – ich gehe einfach von hier fort

Jetzt oder nie – eine Stimme spricht zu mir

Ich bin schon viel zu lange hier

Desidererei poter volare

via senza una destinazione

prima che il vento cambi direzione

non è ancora troppo tardi Adesso o mai più – io abbandono questo posto

Adesso o mai più – io me ne vado via da qui

Adesso o mai più – una voce mi parla

Io sono qui da già troppo tempo Io mi muovo ogni giorno

2 metri sopra la mia tomba

dimmi cosa dovrei fare qui

quando le parole perdono il loro significato Adesso o mai più – io abbandono questo posto

Adesso o mai più – io me ne vado via da qui

Adesso o mai più – una voce mi parla

Io sono qui da già troppo tempo Adesso o mai più – io abbandono questo posto

Adesso o mai più – io me ne vado via da qui

Adesso o mai più – una voce mi parla

Io sono qui da già troppo tempo Adesso o mai più – io abbandono questo posto

Adesso o mai più – io me ne vado via da qui

Adesso o mai più – una voce mi parla

Io sono qui da già troppo tempo