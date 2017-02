Ja, ja – Testo originale e Traduzione

Ja, ja jajaja – ultra präzise und hart

Ja, ja jajaja – und was es uns sagt

Ja, ja jajaja – hört man nicht gern

Ja, ja jajaja – hört zu und lernt! Wir haben uns lange nicht gesehen – ja, so kann’s gehen

Obskurer Stoff – erfasst mein System

Ich sag: ja, ja, ist das wahr … und tue interessiert

So kann es gehen – sowas passiert Ich hiss die weiße Fahne

Doch du kennst keine Gnade

Nimm’s nicht persönlich – die Wahrheit tut weh

Es ist besser du gehst – Zeit, dass du verstehst Ja, ja jajaja – ultra präzise und hart

Ja, ja jajaja – und was es uns sagt

Ja, ja jajaja – jaja heißt: leck mich

Ja, ja jajaja – jaja heißt: leck mich am Arsch Mysteriöse Gespräche – an der psychischen Front

Selbst dein Therapeut – macht sich auf und davon

Soziale Neurosen – wen interessiert’s?

Vom König der Idioten – einfach gar nicht ignorieren Ich war einfach nett

Doch du schnürst dein Gefühlskorsett

Nimm’s nicht persönlich – hier stinkt’s gewöhnlich

Es ist besser du gehst – Zeit, dass du verstehst Ja, ja jajaja

Ja, ja jajaja Fickparolen – Pseudo-Prahlerei

Billiger Witz – Gefühlsduseleien Ich hiss die weiße Fahne

Doch du kennst keine Gnade

Nimm’s nicht persönlich – die Wahrheit tut weh

Es ist besser du gehst – Zeit, dass du verstehst Ja, ja jajaja – ultra präzise und hart

Ja, ja jajaja – und was es uns sagt

Ja, ja jajaja – jaja heißt: leck mich

Ja, ja jajaja – jaja heißt: leck mich am Arsch

Sì, sì sìsìsì – ultra preciso e duro

Sì, sì sìsìsì – e ciò ci dice

Sì, sì sìsìsì – non ascoltate volentieri

Sì, sì sìsìsì – ascoltate e studiate! Noi non ci siamo visti da molto – sì, così può andare

materia oscura – comprende il mio sistema

io dico: sì, sì, è vero… interessato

così può andare – ciò che capita Io innalzo la bandiera bianca

ma tu non conosci nessuna pietà

non prenderla sul personale – la verità fa male

è meglio che tu vada – (è) tempo, che tu capisca Sì, sì sìsìsì – ultra preciso e duro

Sì, sì sìsìsì – e ciò ci dice

Sì, sì sìsìsì – sìsì vuol dire: leccami

Sì, sì sìsìsì – sìsì vuol dire: leccami il culo Conversazioni misteriose – sul fronte psichico

il tuo stesso terapeuta – taglia la corda

nevrosi sociali – a chi interessa?

Dal re degli idioti – basta non ignorare Io ero semplicemente gentile

ma tu leghi il tuo corsetto emotivo

non prenderla sul personale – qui è solito rompere

è meglio che tu vada – (è) tempo, che tu capisca Sì, sì sìsìsì

Sì, sì sìsìsì Parole forti – Pseudo-spacconata

battuta conveniente – sentimentalismo Io innalzo la bandiera bianca

ma tu non conosci nessuna pietà

non prenderla sul personale – la verità fa male

è meglio che tu vada – (è) tempo, che tu capisca Sì, sì sìsìsì – ultra preciso e duro

Sì, sì sìsìsì – e ciò ci dice

Sì, sì sìsìsì – sìsì vuol dire: leccami

Sì, sì sìsìsì – sìsì vuol dire: leccami il culo