Hass-tler – Testo originale e Traduzione

Masturbation

Und Einsamkeit

Die ganze Welt

Ist dein Feind, dein Feind, dein Feind, dein Feind Den Kopf voll Testosteron

Ein einsames Herz

Die Jeans voll Hämorriden

Die Lungen voll Teer Wenn das Hirn versagt

Eskaliert die Gewalt

Pubertäres Gepose

Der Schwächere zahlt

Hast nicht viele Freunde

Und willst die nicht verlieren

Willst die Geschichte wiederholen

Willst wieder marschieren Du bist der Hass-tler – paranoid und verwirrt

Du bist der Hass-tler – einmal durch’s Gehirn gepierct

Weit weg von zu Haus

Im ewigen Nichts

Und selbst hier

Wartet niemand auf dich Ein leerer Kopf

Nur Dekoration

Ein nutzloser Mund

Null Reflektion Es sind immer die andern

Schuld hast du nie

Du bist die Kopie

Einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie Wenn das Hirn versagt

Eskaliert die Gewalt

Pubertäres Gepose

Der Schwächere zahlt

Hast nicht viele Freunde

Und willst die nicht verlieren

Willst die Geschichte wiederholen

Willst wieder marschieren Du bist der Hass-tler – paranoid und verwirrt

Du bist der Hass-tler – einmal durch’s Gehirn gepierct

Weit weg von zu Haus

Im ewigen Nichts

Und selbst hier

Wartet niemand auf dich Du bist der Hass-tler – paranoid und verwirrt

Du bist der Hass-tler – einmal durch’s Gehirn gepierct

Weit weg von zu Haus

Im ewigen Nichts

Und selbst hier

Wartet niemand auf dich

Masturbazione

e solitudine

il mondo intero

è tuo nemico, è tuo nemico, è tuo nemico, è tuo nemico La testa piena di testosterone

un cuore solo

i jeans pieni di emorroidi

i polmoni pieni di catrame Quando il cervello non funziona

la violenza aumenta gradualmente

atto puberale

il più debole paga

non hai molti amici

e non li vuoi perdere

vuoi ripetere la storia

vuoi marciare di nuovo Tu sei l’attaccabrighe – paranoico e confuso

tu sei l’attaccabrighe – perforato una volta nel cervello

via lontano da casa

nel nulla eterno

e qui

nessuno ti aspetta Una testa vuota

solo (per) decorazione

una bocca inutile

zero riflessioni è sempre (colpa) degli altri

tu non hai mai colpa

tu sei una copia

una copia, una copia, una copia Quando il cervello non funziona

la violenza aumenta gradualmente

atto puberale

il più debole paga

non hai molti amici

e non li vuoi perdere

vuoi ripetere la storia

vuoi marciare di nuovo Tu sei l’attaccabrighe – paranoico e confuso

tu sei l’attaccabrighe – perforato una volta nel cervello

via lontano da casa

nel nulla eterno

e qui

nessuno ti aspetta Tu sei l’attaccabrighe – paranoico e confuso

tu sei l’attaccabrighe – perforato una volta nel cervello

via lontano da casa

nel nulla eterno

e qui

nessuno ti aspetta