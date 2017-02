Fang mich – Testo originale e Traduzione

Guten Tag, Tag zusammen

Ich stecke eure kleine Welt in Flammen

Streckt eure Lauscher aus

Die Onkelz sind im Haus Ich zeige euch was mir gefällt

Ich hab die Schnauze voll vom Rest der Welt

Von leeren Worten, leeren Phrasen

Wollt ihr ficken oder Trübsal blasen? Fang mich wenn du kannst

Benutze Herz und Verstand

Keine Angst, keine Angst

Ich weiß, dass du es kannst

Gar nicht oder ganz

Über die volle Distanz

Mit dem Kopf durch die Wand

Fang mich wenn du kannst Wenn der Schuh dich drückt, zieh ihn aus

Wir schießen über’s Ziel hinaus

Was ich sage gilt für alle

Wir gehen immer in dieselbe Falle Ich weiß, ich weiß, ich weiß Bescheid

Ich kenne den Weg aus der Dunkelheit

Dies ist die Gelegenheit

Seid ihr soweit? Macht euch bereit! Fang mich wenn du kannst

Benutze Herz und Verstand

Keine Angst, keine Angst

Ich weiß, dass du es kannst

Gar nicht oder ganz

Über die volle Distanz

Mit dem Kopf durch die Wand

Fang mich wenn du kannst

Buongiorno giornata assieme

io infiammo il vostro piccolo mondo

distendete i vostri ascoltatori

gli Onkelz sono a casa Io vi indico cosa mi piace

Io ho il grugno pieno di avanzi del mondo

di parole vuote, frasi fatte vuote

volete scopare o essere avviliti? Prendimi se puoi

utilizza il cuore e la ragione

nessuna paura, nessuna paura

Io so, che tu puoi

tutto o niente

su distanze intense

con la testa contro il muro

prendimi se puoi Se la scarpa non ti stringe, estraila

noi ci precipitiamo fuori verso il traguardo

ciò che dico vale per tutti

noi andiamo sempre verso la stessa trappola Io so, io so, io so dell’avviso

Io conosco la via verso l’oscurità

questa è l’occasione

siete pronti? Siate pronti! Prendimi se puoi

utilizza il cuore e la ragione

nessuna paura, nessuna paura

Io so, che tu puoi

tutto o niente

su distanze intense

con la testa contro il muro

prendimi se puoi