Einmal – Testo originale e Traduzione

Warum verlaufen Dinge wie sie’s tun

Von Anfang an, dem Ende zu

Und doch weiter als man ahnt

Weiter als man sehen kann Wir messen uns an unsren Taten

Denken, nur die Harten kommen in den Garten

Doch alles ist im Fluss

Nur vergiss nicht, dass du sterben musst Ich habe alles und doch nichts gesehen

Und ich fange an zu verstehen

Wer ich bin und was ich war

Vielleicht zum allerersten Mal Einmal, einmal kommt der Tag, der die Erlösung bringt

Unser Glück ist ohnehin

immer da, wo wir nicht sind

Einmal, einmal kommt der Tag, der mit dem Schicksal winkt

Und wir erkennen, wer wir sind

Der Tag, an dem alles neu beginnt Unser Glück war immer da

Immer da, wo wir nicht waren

Holen wir’s uns zurück

Und mehr davon, Stück für Stück Geht dein Traum in Flammen auf

Such dir einen neuen aus

Der Rest verschwindet von allein

Dies ist ein Aufruf zum glücklich sein Ich habe alles und doch nichts gesehen

Und ich fange an zu verstehen

Wer ich bin und was ich war

Vielleicht zum allerersten Mal Einmal, einmal kommt der Tag, der die Erlösung bringt

Unser Glück ist ohnehin

immer da, wo wir nicht sind

Einmal, einmal kommt der Tag, der mit dem Schicksal winkt

Und wir erkennen, wer wir sind

Der Tag, an dem alles neu beginnt Einmal, einmal kommt der Tag, der die Erlösung bringt

Unser Glück ist ohnehin

immer da, wo wir nicht sind

Einmal, einmal kommt der Tag, der mit dem Schicksal winkt

Und wir erkennen, wer wir sind

Der Tag, an dem alles neu beginnt Wenn du fällst – helfe ich dir aufzustehen

Wenn du fällst – werde ich es sehen

Wenn du fällst – werde ich ein Stück, ein Stück des Weges mit dir gehen

Perché le cose si svolgono così come sono

dall’inizio, alla fine

ed oltre a ciò che si immagina

oltre a ciò che si può vedere Noi ci valutiamo in base alle nostre azioni

pensiamo, che per ottenere qualcosa si deve lavorare sodo

ma tutto è un flusso

solo non dimenticare, che tu devi morire Io ho visto tutto e niente

ed io comincio a capire

chi sono e cosa ero

forse per la primissima volta Una volta, una volta verrà il giorno, che porterà la risposta

comunque la nostra fortuna è

sempre qui, dove noi non siamo

Una volta, una volta verrà il giorno, che saluterà sventolando il destino

e noi capiremo, chi siamo

il giorno, nel quale comincia tutto da capo La nostra fortuna era sempre qui

sempre qui, dove noi non eravamo

Noi andiamo a riprendercela

e sempre più, pezzo per pezzo Fai sorgere il tuo sogno fra le fiamme

scegliti una nuova forma

il resto sparisce da solo

questa è una chiamata ad essere felici Io ho visto tutto e niente

ed io comincio a capire

chi sono e cosa ero

forse per la primissima volta Una volta, una volta verrà il giorno, che porterà la risposta

comunque la nostra fortuna è

sempre qui, dove noi non siamo

Una volta, una volta verrà il giorno, che saluterà sventolando il destino

e noi capiremo, chi siamo

il giorno, nel quale comincia tutto da capo Una volta, una volta verrà il giorno, che porterà la risposta

comunque la nostra fortuna è

sempre qui, dove noi non siamo

Una volta, una volta verrà il giorno, che saluterà sventolando il destino

e noi capiremo, chi siamo

il giorno, nel quale comincia tutto da capo Se tu cadi – io ti aiuto a rialzarti

se tu cadi – io lo vedrò

se tu cadi – io farò un pezzo, un pezzo di strada con te