Stein um Stein – Testo originale e Traduzione

Ich habe Pläne große Pläne

Ich baue dir ein Haus

Jeder Stein ist eine Träne

Und du ziehst nie wieder aus

Ja ich baue ein Häuschen dir

Hat keine Fenster keine Tür

Innen wird es dunkel sein

Dringt überhaupt kein Licht hinein Ja ich schaffe dir ein Heim

Und du sollst Teil des Ganzen sein Stein um Stein mauer ich dich ein

Stein um Stein

Ich werde immer bei dir sein Ohne Kleider ohne Schuh

Siehst du mir bei der Arbeit zu

Mit den Füßen im Zement

Verschönerst du das Fundament

Draußen wird ein Garten sein

Und niemand hört dich schreien Stein um Stein mauer ich dich ein

Stein um Stein

Ich werde immer bei dir sein Welch ein Klopfen welch ein Hämmern

Draußen fängt es an zu dämmern

Alle Nägel stehen stramm

Wenn ich sie in dein Leibholz Ramm –

Stein Stein um Stein mauer ich dich ein

Stein um Stein

Und keiner hört dich schreien

Ho dei piani, grandi piani

Ti costruirò una casa

Ogni pietra è una lacrima

E tu non uscirai mai più

Si ti costruirò una casetta

Senza finestre senza porta

Dentro sarà buio

La luce non entrerà per niente Si ti farò una casa

E tu dovrai far parte del tutto Pietra su pietra ti murerò dentro

Pietra su pietra

Io sarò sempre con te Senza vestiti senza scarpe

Mi guarderai lavorare

Con i piedi nel cemento

Abbellirai le fondamenta

Fuori ci sarà un giardino

E nessuno ti sentirà gridare Pietra su pietra ti murerò dentro

Pietra su pietra

Io sarò sempre con te Che bussare che martellare

Fuori si sta facendo buio [1]

Tutti i chiodi sono tesi

Quando li conficco nel tuo corpo di legno –

Pietra [2] Pietra su pietra ti murerò dentro

Pietra su pietra

E nessuno ti sentirà gridare