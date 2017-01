Wir sind Eins – Testo originale e Traduzione

Mir ist egal, was sie von uns halten, oh ja

Denn während sie im Regen steh’n

Geh’n wir raus und duschen unter den Wolken

Vergiss die nassen Klamotten

Wir ziehen sie einfach aus, oh ja

Und wenn du jetzt die Augen schließt

Klingt der Regen wie Applaus

Denn wir sind eins Ich will so wie der helle Schein

Dein Anfang und dein Ende sein

Denn du schenkst mir vom Leben ein

Schenk ein, schenk ein

Ein Leben lang nie mehr allein

Es soll wie Pech und Schwefel sein

Denn du schenkst mir vom Leben ein

Schenk ein, schenk ein Allen Stürmen ausgewichen

Bis dein Atem Luft mir nahm

Und den Mut zu gehen säte

An deiner Hand durch den Orkan

Ich blieb oft einfach steh’n

Kam nicht an mir vorbei und schwieg

Bis dein Mut mich fordernd mitnahm

Wenn du nicht gehen kannst dann flieg Ich will so wie der helle Schein

Dein Anfang und dein Ende sein

Denn du schenkst mir vom Leben ein

Schenk ein, schenk ein

Ein Leben lang nie mehr allein

Es soll wie Pech und Schwefel sein

Denn du schenkst mir vom Leben ein

Schenk ein, schenk ein Geben uns in einander, fliegen durch die Zeit, oh ja

Verschmelzen im Regen und feiern das Leben

Zu allem bereit, egal wie es läuft

Denn wir sind eins Ich will so wie der helle Schein

Dein Anfang und dein Ende sein

Denn du schenkst mir vom Leben ein

Schenk ein, schenk ein

Ein Leben lang nie mehr allein

Es soll wie Pech und Schwefel sein

Denn du schenkst mir vom Leben ein

Schenk ein, schenk ein

Non mi interessa quello che pensano di noi, oh sì

Perché mentre stanno in piedi nella pioggia

Noi usciamo e facciamo la doccia sotto le nuvole

Dimentica i vestiti bagnati

Noi li togliamo facilmente, oh sì

E se ora chiudi gli occhi

La pioggia risuona come applauso

Perché noi siamo uno Voglio così come la chiara luce

Essere il tuo inizio e la tua fine

Perché tu mi riempi di vita

Riempi, riempi

Mai più una vita da solo

Dovremmo essere come culo e camicia

Perché tu mi riempi di vita

Riempi, riempi Schivare tutte le tempeste

Fino a quando il tuo respiro mi prese

E seminato il coraggio di andare

Nella tua mano attraverso l’uragano

Spesso resto semplicemente in piedi

Non passavi da me ed eri silenziosa

Fin quando il tuo coraggio mi prese

Se non puoi andare allora vola Voglio così come la chiara luce

Essere il tuo inizio e la tua fine

Perché tu mi riempi di vita

Riempi, riempi

Mai più una vita da solo

Dovremmo essere come culo e camicia

Perché tu mi riempi di vita

Riempi, riempi Ci diamo l’un l’altro, volando attraverso il tempo, oh sì

Ci fondiamo nella pioggia e celebriamo la vita

Pronti a tutto, non importa come vada

Perché noi siamo uno Voglio così come la chiara luce

Essere il tuo inizio e la tua fine

Perché tu mi riempi di vita

Riempi, riempi

Mai più una vita da solo

Dovremmo essere come culo e camicia

Perché tu mi riempi di vita

Riempi, riempi