Zu viel – Testo originale e Traduzione

Wir fliehen voreinander, der Himmel ist das Ziel,

das Leben will es anders, zwei sind einer zuviel.

Es brennt nicht mehr, wir verschwenden uns’re Zeit,

ich habe Angst mich zu verlieren, wir sind einsam zu zweit. Eine letzte Umarmung – bevor ich geh,

Ein letzter Fick – bevor wir uns nie wieder sehn.

Ein letztes Wort – nach so langer Zeit;

Ein letzter Blick, und wir sind wieder allein. Zu viele Worte, alles totgeredet.

Zu viele Träume, die nie in Erfüllung gehen.

Zu viele Tränen, wir lieben uns zu Tode.

Zu viele Gedanken, die sich um dich drehen. Wir hatten alles, Zeit für neue Episoden,

wenn man loslässt, stirbt man immer kleine Tode.

Zu viele Fragen; wieso, warum.

Zu viele Narben, uns’re Zeit ist einfach um. Eine letzte Umarmung – bevor ich geh,

Ein letzter Fick – bevor wir uns nie wieder sehn.

Ein letztes Wort – nach so langer Zeit;

Ein letzter Blick, und wir sind wieder allein. Zu viele Worte, alles totgeredet.

Zu viele Träume, die nie in Erfüllung gehen.

Zu viele Tränen, wir lieben uns zu Tode.

Zu viele Gedanken, die sich um dich drehen. Lass uns nicht gehen, mit Hass in uns’ren blicken,

sag’ “Auf Wiedersehen” – mit einem Segen auf den Lippen. Eine letzte Umarmung – bevor ich geh,

Ein letzter Fick – bevor wir uns nie wieder sehn.

Ein letztes Wort – nach so langer Zeit;

Ein letzter Blick, und wir sind wieder allein. Zu viele Worte, alles totgeredet.

Zu viele Träume, die nie in Erfüllung gehen.

Zu viele Tränen, wir lieben uns zu Tode.

Zu viele Gedanken, die sich um dich drehen.

Noi voliamo l’uno davanti all’altro, il cielo è la nostra destinazione,

la vita vuole diversamente, due è uno di troppo.

Non brucia più, noi sprechiamo il nostro tempo,

io ho paura di perdermi, noi siamo soli in due. Un ultimo abbraccio – prima che io vada,

un’ ultima scopata – prima che noi non ci rivedremo più.

Un’ultima parola – dopo così tanto tempo;

un ultimo sguardo, e noi siamo di nuovo da soli. Troppe parole, tutto ciò che è detto è morto.

Troppi sogni, che non vengono realizzati.

Troppe lacrime, ci amiamo da morire.

Troppi pensieri, che girano attorno a te. Noi avevamo tutto, tempo per nuovi episodi,

quando si lascia andare, si muore sempre di una piccola morte

troppe domande; come mai, perché.

Troppe cicatrici, il nostro tempo è semplicemente scaduto. Un ultimo abbraccio – prima che io vada,

un’ ultima scopata – prima che noi non ci rivedremo più.

Un’ultima parola – dopo così tanto tempo;

un ultimo sguardo, e noi siamo di nuovo da soli. Troppe parole, tutto ciò che è detto è morto.

Troppi sogni, che non vengono realizzati.

Troppe lacrime, ci amiamo da morire.

Troppi pensieri, che girano attorno a te. Non lasciarci andare, con l’odio nei nostri sguardi,

dì “arrivederci” – con una benedizione sulle labbra. Noi avevamo tutto, tempo per nuovi episodi,

quando si lascia andare, si muore sempre di una piccola morte

troppe domande; come mai, perché.

Troppe cicatrici, il nostro tempo è semplicemente scaduto. Un ultimo abbraccio – prima che io vada,

un’ ultima scopata – prima che noi non ci rivedremo più.

Un’ultima parola – dopo così tanto tempo;

un ultimo sguardo, e noi siamo di nuovo da soli.