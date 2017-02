Freier aus den Wohlstandsländern

Die Durch Bangkok und Manila schlendern

Durch pädophiles Gebiet

Wie Scheisse die mit der Armut zieht Kinder kriegen Kinder

Babys sind auf Crack

Mädchen auf dem Kinderstrich

Verkaufte Seelen unterm Neonlicht Wie kann das sein

Wie kann das gehn

Wie anteilslos können wir zur Tagesordnung übergehn Wie kann das sein

Wie kann das gehn

Wie mitleidlos können wir zur Tagesordnung übergehn Pädophile Parasiten

Die sich an Kinder schmiegen

Sexualkannibalen

Die alles kriegen wofür die zahlen Sie beackern unverdrossen

Die von Elend bedeckten Gossen

Schleichend wie die Syphilis

Die sich hoffentlich bis Durch ihre Hirne frisst Wie kann das sein

Wie kann das gehn

Wie anteilslos können wir zur Tagesordnung übergehn Wie kann das sein

Wie kann das gehn

Wie mitleidlos können wir zur Tagesordnung übergehn

Clienti (provenienti) da terre prosperose

che bighellonano tra Bangkok e Manila

territorio dei pedofili

come la merda ricava dalla povertà Bambini che aspettano bambini

neonati fatti di crack

bambini addetti alla prostituzione minorile

anime vendute sotto la luce del neon Come può essere

come può funzionare

come possiamo passare al quotidiano senza farne parte? Come può essere

come può funzionare

come possiamo passare al quotidiano senza farne parte? Parassiti pedofili

che si stringono ai bambini

cannibali sessuali

che ricevono tutto ciò per il quale pagano Loro lavorano indefessi

che dalla miseria ricoprivano i tombini

strisciando come la sifilide

che speriamo che penetri fino ai loro cervelli Come può essere

come può funzionare

come possiamo passare al quotidiano senza farne parte? Come può essere

come può funzionare

come possiamo passare al quotidiano senza farne parte?