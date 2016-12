Wer nichts wagt, kann nichts verlieren – Testo originale e Traduzione

Du bist die Wolke, die den Mond verdunkelt

Bedauernswert

Toter als tot

Lebendig doch leer

Mit 30 schon gestorben

Mit 70 erst begraben

Ohne eigenen Willen

Ohne zu fragen Du bist zu schwach

Zu schwach, um Nein zu sagen

Doch stark genug,

Um Deine Frau zu schlagen Du stehst für alles, was ich nicht will

Du kotzt mich an

Du bist so kacke

Das nicht mal ich’s beschreiben kann

Du sitzt still auf Deinem Arsch

Ganz egal, was auch passiert

Denn wer nichts wagt

Kann nichts verlier’n Dein Feuer ist erloschen

Deine Flügel sind verkümmert

Von keinem Traum gestört

Stehst Du vor Deinen Trümmern

So wartest Du auf’s Ende

Und verschwendest Deine Zeit

Dann darfst Du Dich nicht wundern

Wenn niemand um Dich weint Du bist nichts

Und Du wirst es immer bleiben

Von keinem Gott erhört

Ohne zu leiden Du stehst für alles, was ich nicht will

Du kotzt mich an

Du bist so kacke

Das nicht mal ich’s beschreiben kann

Du sitzt still auf Deinem Arsch

Ganz egal, was auch passiert

Denn wer nichts wagt

Kann nichts verlier’n Du bist zu schwach

Zu schwach, um Nein zu sagen

Doch stark genug,

Um Deine Frau zu schlagen Du stehst für alles, was ich nicht will

Du kotzt mich an

Du bist so kacke

Das nicht mal ich’s beschreiben kann

Du sitzt still auf Deinem Arsch

Ganz egal, was auch passiert

Denn wer nichts wagt

Kann nichts verlier’n Du stehst für alles, was ich nicht will

Du kotzt mich an

Du bist so kacke

Das nicht mal ich’s beschreiben kann

Du sitzt still auf Deinem Arsch

Ganz egal, was auch passiert

Denn wer nichts wagt

Kann nichts verlier’n

Tu sei la nuvola, che oscura la luna

pietoso

più morto della morte

vivente ma vuoto

con il 30% già morto

ed il 70% solo sepolto

senza volontà propria

nulla da chiedere Tu sei troppo debole

troppo debole, per dire di no

ma abbastanza forte,

per picchiare la tua donna Tu rappresenti tutto, ciò che io non voglio

tu mi fai schifo

tu sei così merdoso

che io non posso descriverti

tu stai silenziosamente seduto sul tuo culo

è uguale, ciò che capita

poiché chi non rischia nulla

non può perdere nulla Il tuo fuoco è spento

le tue ali sono atrofizzate

non disturbate da nessun sogno

tu stai davanti alle tue macerie

così tu aspetti la fine

e sprechi il tuo tempo

In questo caso tu non puoi meravigliarti

se nessuno piange per te Tu non sei nulla

e tu rimarrai sempre così

esaudito da nessun dio

senza soffrire Tu rappresenti tutto, ciò che io non voglio

tu mi fai schifo

tu sei così merdoso

che io non posso descriverti

tu stai silenziosamente seduto sul tuo culo

è uguale, ciò che capita

poiché chi non rischia nulla

non può perdere nulla Tu sei troppo debole

troppo debole, per dire di no

ma abbastanza forte,

per picchiare la tua donna Tu rappresenti tutto, ciò che io non voglio

tu mi fai schifo

tu sei così merdoso

che io non posso descriverti

tu stai silenziosamente seduto sul tuo culo

è uguale, ciò che capita

poiché chi non rischia nulla

non può perdere nulla Tu rappresenti tutto, ciò che io non voglio

tu mi fai schifo

tu sei così merdoso

che io non posso descriverti

tu stai silenziosamente seduto sul tuo culo

è uguale, ciò che capita

poiché chi non rischia nulla

non può perdere nulla