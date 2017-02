Das Licht geht aus

Alle gehen

Ich bleib zurück

Auf Wiederseh’n Ich zieh’ mein Resümee

Und beginne mit dem

Den ich im Spiegel seh’ Alle reden

Doch sagen nichts

Keiner weiß wovon er spricht In diesen Tagen

Sind offenbar

Die Sterne nicht zum Greifen nah Ich will hier raus

Ich will jetzt geh’n

Schon alles gefühlt

Schon alles gesehen

Schon alles gesehen Der Stand der Dinge

Der Lauf der Zeit

Jetzt und in alle Ewigkeit Die Spiegel werfen Stück für Stück

Jeden Tag dasselbe Bild zurück Alles so wie’s immer war

Tag für Tag

Jahr für Jahr Nenn mir einen Ort

Nenn mir eine Zeit

Ich will es zurück – das Gefühl

Von Schwerelosigkeit

(Gib mir das Gefühl zurück) Kalter seelenloser Regen

Es stinkt nach Tod

Mitten im Leben Ich laufe

Doch ich komme

Nicht voran

Mein Herz treibt

Mich zum Untergang Ich will hier raus

Ich will jetzt geh’n

Schon alles gefühlt

Schon alles gesehen

Schon alles gesehen Der Stand der Dinge

Der Lauf der Zeit

Jetzt und in alle Ewigkeit Die Spiegel werfen Stück für Stück

Jeden Tag dasselbe Bild zurück Alles so wie’s immer war

Tag für Tag

Jahr für Jahr Nenn mir einen Ort

Nenn mir eine Zeit

Ich will es zurück – das Gefühl

Von Schwerelosigkeit

(Gib mir das Gefühl zurück)

La luce finisce

tutti via

Io rimango indietro

arrivederci Io traggo un riassunto

e comincio con ciò

che io vedo allo specchio Tutti parlano

ma non dicono niente

nessuno sa di cosa parla In questi giorni

sono evidenti

le stelle che non sono vicine da afferrare Io voglio andar fuori di qui

io voglio andare adesso

già sentito tutto

già visto tutto

già visto tutto Lo stato delle cose

il corso del tempo

ora e per tutta l’eternità Gli specchi si gettano pezzo per pezzo

ogni giorno indietro la stessa immagine Tutto sempre così com’era

giorno per giorno

anno per anno Nominami un posto

nominami un tempo

io lo voglio indietro – il sentimento

della mancanza

(restituiscimi il sentimento) Pioggia fredda e senz’anima

puzza di morte

in mezzo alla vita Io corro

ma non vengo

in avanti

il mio cuore mi sospinge

verso il declino Io voglio andar fuori di qui

io voglio andare adesso

già sentito tutto

già visto tutto

già visto tutto Lo stato delle cose

il corso del tempo

ora e per tutta l’eternità Gli specchi si gettano pezzo per pezzo

ogni giorno indietro la stessa immagine Tutto sempre così com’era

giorno per giorno

anno per anno Nominami un posto

nominami un tempo

io lo voglio indietro – il sentimento

della mancanza

(restituiscimi il sentimento)