Sowas hat man – Testo originale e Traduzione

Ich war zu groß, zu dick, zu blass

Zu irgendwas

Kompliziert

Quer über die Stirn tätowiert Ein Problemkind

Früh aus dem Nest gerissen

Beißt in die Hand, die es nährt

Ich muss es wissen Ich hasste die Schule

Und sie hasste mich

Kamikaze

Doch ich bereue nichts Voller Wut und Aggressionen

Zeit verloren

Ich wachte auf

Und wurde neu geboren Sowas hat man oder hat man nicht

Sowas ist man oder ist es nicht – alle Augen auf mich

Vom Prolet zum Prophet – ja sowas geht, wie ihr seht

Es ist ganz leicht – wenn man weiß, wie es geht Sowas hat man oder hat man nicht

Sowas ist man oder ist es nicht – alle Augen auf mich

Ich hab das Rad nicht neu erfunden – doch ich weiß, wie man es dreht

Sowas kriegt man nicht – in die Wiege gelegt Heute begreife ich jedes Lied

Als einen Sieg

Über die Zeit

Über Herkunft und Vergangenheit Deine Herkunft holt dich ein

Du wirst nie etwas anderes sein

Darum sei, was du bist

Egal, was das ist Hass und Wut

Stehen mir gut

Ich kann’s nicht lassen

Muss meine Wut in Worte fassen Auf multiplen Frequenzen

Ein Spiel ohne Grenzen

Das Gefühl muss raus

Ich kau es durch und spuck es aus Sowas hat man oder hat man nicht

Sowas ist man oder ist es nicht – alle Augen auf mich

Vom Prolet zum Prophet – ja sowas geht, wie ihr seht

Es ist ganz leicht – wenn man weiß, wie es geht Sowas hat man oder hat man nicht

Sowas ist man oder ist es nicht – alle Augen auf mich

Ich hab das Rad nicht neu erfunden – doch ich weiß, wie man es dreht

Sowas kriegt man nicht – in die Wiege gelegt

Io ero troppo grosso, troppo grasso, troppo pallido

troppo qualcosa

complicato

tatuato in fronte di traverso Un bambino problematico

strappato via presto dal nido

morso dalla mano, che nutre

Io devo saperlo Io odiavo la scuola

e lei odiava me

Kamikaze

ma io non mi pento di niente Pieno di rabbia ed aggressione

tempo perso

io mi sono alzato

e sono rinato Ciò che si ha o non si ha

ciò che si è o non si è – tutti gli occhi su di me

Da cafone a profeta – sì va così, come vedete voi

è molto facile – quando sai, come va Ciò che si ha o non si ha

ciò che si è o non si è – tutti gli occhi su di me

Io non ho scoperto la ruota – ma io so, come gira

ciò che non si riceve – predisposizione innata Oggi io comprendo ogni brano

come una vittoria

sul tempo

sull’origine e sul passato La tua origine ti raggiunge

tu non potrai mai essere qualcosa di diverso

per questo sii, ciò che tu sei

è uguale, ciò che è Odio e rabbia

mi donano

io non posso farci nulla

devo tradurre la mia rabbia in parole Su molteplici frequenze

una esecuzione senza limiti

il sentimento deve uscire

Io lo mastico e lo sputo Ciò che si ha o non si ha

ciò che si è o non si è – tutti gli occhi su di me

Da cafone a profeta – sì va così, come vedete voi

è molto facile – quando sai, come va Ciò che si ha o non si ha

ciò che si è o non si è – tutti gli occhi su di me

Io non ho scoperto la ruota – ma io so, come gira

ciò che non si riceve – predisposizione innata