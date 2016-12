Schutzgeist der Scheiße – Testo originale e Traduzione

Innerlich zerrissen

So hieß der Ort an dem ich war

Es war Dienstag

Wie jeden Tag

Es war Winter

Ohne Eis und Schnee

Nur in mir

Niemand sonst kann es seh’n Jahre fallen herab

Wie das Laub von den Bäumen

Bin ich der Schutzgeist der Scheiße?

Verloren in Träumen

Ich versuchte zu lächeln

Mich nicht zu ergeben

Deprimiert und ernüchtert

Wie noch nie in meinem Leben Die letzte Flasche ist leer

Und jetzt fiel der Regen

Ich stehe auf

Meinem Schicksal entgegen

Ich lasse alles zurück

Alles und jeden

Und beginne die Suche

Nach einem neuen Leben Eiternde Gedanken

Laden ein zum Verweilen

Wie offene Wunden

Die nicht verheilen

Die Vision die ich hatte

Liegt in Scherben auf dem Boden

Verrottet wie ein Leichnam

Sie hat mich belogen Die letzte Flasche ist leer

Und jetzt fiel der Regen

Ich stehe auf

Meinem Schicksal entgegen

Ich lasse alles zurück

Alles und jeden

Und beginne die Suche

Nach einem neuen Leben

Tormentato internamente

così si chiama il posto dov’ero

era martedì

come ogni giorno

era inverno

senza ghiaccio e senza neve

solo dentro di me

nessuno poteva vederlo Gli anni cadono

come il fogliame dagli alberi

Sono lo spirito custode della merda?

Perso nei sogni

io provavo a ridere

a non arrendermi

depresso e disincantato

come non mai nella mia vita L’ultima bottiglia è vuota

e poi cadde la pioggia

io mi alzo

in contrasto col mio destino

io lascio tutto alle spalle

tutto e tutti

e comincio la ricerca

di una nuova vita Pensieri suppuranti

invitano a soffermarsi

come ferite aperte

che non si rimarginano

La visione che avevo

giace a pezzi sul pavimento

imputridita come una salma

mi ha mentito L’ultima bottiglia è vuota

e poi cadde la pioggia

io mi alzo

in contrasto col mio destino

io lascio tutto alle spalle

tutto e tutti

e comincio la ricerca

di una nuova vita