Ich werde sentimental

Ein ums and’re Mal

Nur wenn ich besoffen bin Die schönsten Augen der Stadt

Jagen mich heut’ Nacht

Nur wenn ich besoffen bin Nur wenn ich besoffen bin

Kommst du mir in den Sinn

Und jedes Mal

Fange ich von vorne an Noch’n Bier und ich fang an dich zu vermissen

Ich – melancholiere und ich fühle mich beschissen

Du bist das Salz in meinen Wunden

In so endlos vielen Stunden

Schön sich zu seh’n

Auf Wiederseh’n Mein allergrößter Wunsch

Ist dein kissenweicher Mund

Nur wenn ich besoffen bin Ich will kein neues Bild von dir

Ich will dich hier bei mir

Nur wenn ich besoffen bin Nur wenn ich besoffen bin

Kommst du mir in den Sinn

Und jedes Mal

Fange ich von vorne an Noch’n Bier und ich fang an dich zu vermissen

Ich – melancholiere und ich fühle mich beschissen

Du bist das Salz in meinen Wunden

In so endlos vielen Stunden

Schön dich zu seh’n

Auf Wiederseh’n Immer wenn ich traurig bin

Trink ich einen Korn

Wenn ich dann noch traurig bin

Dann fang ich an von vorn Noch’n Bier und ich fang an dich zu vermissen

Ich – melancholiere und ich fühle mich beschissen

Du bist das Salz in meinen Wunden

In so endlos vielen Stunden

Schön sich zu seh’n

Auf Wiederseh’n Noch’n Bier und ich fang an dich zu vermissen

Ich – melancholiere und ich fühle mich beschissen

Du bist das Salz in meinen Wunden

In so endlos vielen Stunden

Schön sich zu seh’n

Auf Wiederseh’n

Io divento sentimentale

ogni volta

solo quando sono sbronzo Gli occhi più belli della città

mi danno la caccia questa notte

solo quando sono sbronzo Solo quando sono sbronzo

tu mi vieni in mente

ed ogni volta

comincio da capo Ancora una birra ed io comincio a sentire la tua mancanza

Io – mi rattristo e mi sento di merda

Tu sei il sale nelle mie ferite

in così tante ore senza fine

bello vederti

arrivederci Il mio desiderio più grande

è la tua bocca morbida come un cuscino

solo quando sono sbronzo Io non voglio una nuova foto da te

io ti voglio qui accanto a me

solo quando sono sbronzo Solo quando sono sbronzo

tu mi vieni in mente

ed ogni volta

comincio da capo Ancora una birra ed io comincio a sentire la tua mancanza

Io – mi rattristo e mi sento di merda

Tu sei il sale nelle mie ferite

in così tante ore senza fine

bello vederti

arrivederci Quando sono triste

bevo sempre del Korn[1]

e se sono ancora triste

allora io comincio da capo Ancora una birra ed io comincio a sentire la tua mancanza

Io – mi rattristo e mi sento di merda

Tu sei il sale nelle mie ferite

in così tante ore senza fine

bello vederti

arrivederci Ancora una birra ed io comincio a sentire la tua mancanza

Io – mi rattristo e mi sento di merda

Tu sei il sale nelle mie ferite

in così tante ore senza fine

bello vederti

arrivederci