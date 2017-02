Ne schlechte Kindheit?

Zuwenig Liebe?

Lange nicht gefickt?

Das gibt ‘ne schiefe Perspektive Sein wir mal ganz ehrlich

Du lebst gefährlich

Und wie du weißt

Lügst du erbärmlich

Da bin ich ehrlich

Weißt du was das heißt? Nr. 1

Du bist meine Nr. 1

Nr. 1

Auf meiner Hassliste ganz oben Ich könnte es mir leisten dich zu lieben

Es war schön dich zu besiegen

Mitleid gibt’s umsonst – mein Freund

Neid – muss man sich verdienen Sein wir mal ganz ehrlich

Du lebst gefährlich

Und wie du weißt

Lügst du erbärmlich

Da bin ich ehrlich

Weißt du was das heißt? Nr. 1

Du bist meine Nr. 1

Nr. 1

Auf meiner Hassliste ganz oben Feinde für’s Leben

Sowas kanns geben

Meine Konsequenz

Ich würde nicht mal auf dich pissen

Wenn du brennst Nr. 1

Du bist meine Nr. 1

Nr. 1

Auf meiner Hassliste ganz oben Ich muss sie nicht lieben, die Humanoiden

Ich muss sie nicht lieben,die Humanoiden

(Hai avuto) un’infanzia difficile?

Troppo poco amore?

(Non hai) scopato da molto?

Ciò porta ad una prospettiva distorta Siamo completamente sinceri

tu vivi pericolosamente

e come tu sai

tu menti penosamente

allora io sono onesto

sai cosa significa ciò? Numero 1

tu sei il mio numero 1

numero 1

in cima alla mia lista nera Io potrei permettermi di amarti

è stato bello sconfiggerti

la compassione è gratuita – amico mio

l’invidia – ce la si deve guadagnare Siamo completamente sinceri

tu vivi pericolosamente

e come tu sai

tu menti penosamente

allora io sono onesto

sai cosa significa ciò? Numero 1

tu sei il mio numero 1

numero 1

in cima alla mia lista nera Nemici per la vita

ciò può accadere

la mia conseguenza

io non piscerei su di te

nel caso bruciassi Numero 1

tu sei il mio numero 1

numero 1

in cima alla mia lista nera Io non devo amarli, gli umanoidi

Io non devo amarli, gli umanoidi