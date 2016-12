Nichts ist für immer da – Testo originale e Traduzione

Ein leerer Bauch

Ein wilder Blick

Das Herz verhärtet

Den Kopf im Strick

Ein Tag wie jeder andere

Ohne Liebe, ohne Glück

Ein Schritt nach vorne

Zwei zurück Doch –

Nichts hat Bestand

Nicht mal das Leid

Und selbst die größte Scheiße

Geht mal vorbei Lass es zu, dass die Zeit sich um Dich kümmert

Hör mir zu, und mach es nicht noch schlimmer

Denn es gibt ‘nen neuen Morgen

‘nen neuen Tag, ein neues Jahr

Der Schmerz hat Dich belogen

Nichts ist für immer da Die Angst vor Schlimmerem

Treibt Dich voran

Denn alles, was Du sahst

Von Anfang an – waren

Kleine Tragödien

Von Liebe und Tod

Von Armut und Elend

Von Sehnsucht und Not Nichts hat Bestand

Nicht mal das Leid

Und selbst die größte Scheiße

Geht mal vorbei Lass es zu, dass die Zeit sich um Dich kümmert

Hör mir zu, und mach es nicht noch schlimmer

Denn es gibt ‘nen neuen Morgen

‘nen neuen Tag, ein neues Jahr

Der Schmerz hat Dich belogen

Nichts ist für immer da Nichts hat Bestand

Nicht mal das Leid

Und selbst die größte Scheiße

Geht mal vorbei Lass es zu, dass die Zeit sich um Dich kümmert

Hör mir zu, und mach es nicht noch schlimmer

Denn es gibt ‘nen neuen Morgen

‘nen neuen Tag, ein neues Jahr

Der Schmerz hat Dich belogen

Nichts ist für immer da Lass es zu, dass die Zeit sich um Dich kümmert

Hör mir zu, und mach es nicht noch schlimmer

Denn es gibt ‘nen neuen Morgen

‘nen neuen Tag, ein neues Jahr

Der Schmerz hat Dich belogen

Nichts ist für immer da

Una pancia vuota

uno sguardo furente

il cuore indurisce

la testa

Un giorno come altri

senza amore, senza fortuna

un passo in avanti

due indietro Ma –

nulla ha una lunga durata

neanche il dolore

ed anche la più grande merda

passa Ammettilo, che il tempo si occupa di te

ascoltami, e non renderlo ancora peggiore

poiché c’è un nuovo domani

un nuovo giorno, un nuovo anno

Il dolore ti ha mentito

nulla è qui per sempre La paura per il peggio

ti sospinge in avanti

poiché tutte, quelle che tu vedevi

c’erano – dall’inizio

piccole tragedie

di amore e morte

di povertà e miseria

di nostalgia e necessità Nulla ha una lunga durata

neanche il dolore

ed anche la più grande merda

passa Ammettilo, che il tempo si occupa di te

ascoltami, e non renderlo ancora peggiore

poiché c’è un nuovo domani

un nuovo giorno, un nuovo anno

Il dolore ti ha mentito

nulla è qui per sempre Nulla ha una lunga durata

neanche il dolore

ed anche la più grande merda

passa Ammettilo, che il tempo si occupa di te

ascoltami, e non renderlo ancora peggiore

poiché c’è un nuovo domani

un nuovo giorno, un nuovo anno

Il dolore ti ha mentito

nulla è qui per sempre Ammettilo, che il tempo si occupa di te

ascoltami, e non renderlo ancora peggiore

poiché c’è un nuovo domani

un nuovo giorno, un nuovo anno

Il dolore ti ha mentito

nulla è qui per sempre