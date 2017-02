Mutier mit mir

Ich bringe dich dazu dich selbst zu lieben Ich bringe dich dazu die Leere zu besiegen Ich bringe dich dazu du selbst zu sein Ich bin die Schulter an die du weinst Ich lehre dich an dich zu glauben Du musst aufhören vor dir wegzulaufen Ich ebne dir den Weg Ich zeige dir dass alles geht

Io ti porto ad amare te stesso

io ti porto a superare il vuoto

io ti porto ad essere te stesso

io sono la spalla sulla quale tu piangi

io ti insegno a credere in te

Tu devi smetterla di scappare da te

io ti spiano la strada

io ti mostro come funziona tutto

Tu non percepisci

che sei unico

tu non vedi

che il sole splende anche, che il sole splende anche per te

Prendi la mia mano – lascia morire il passato

questo è il tempo per rinascere

vieni con me, vieni con me

Io ti suscito nuova vita

io ti insegno a non abbandonare mai

non aver paura di ciò che tu sei

io ti mostro il mondo per com’è realmente

io ti rimango accanto per tutta la vita

io ti do più di quello che tu puoi sentire

L’ultimo passo essenziale

Rimani qui o vieni?

Questo è l’inizio di un lungo viaggio

leggero e senza fiato

Questa è la strada per la valle delle lacrime

prendi la mia mano e non lasciarla mai andare

