Wir versprechen alles

Und geben nichts

Doch wir brauchen deine Stimme

Wir zählen auf dich Wir werden dich betrügen

Uns drehn und wenden

Alles dementieren

Und wer sagt hier was von Spenden? Alles was wir wissen

Ihr lügt – und das beschissen

Wir sind nicht länger still

Macht für den der sie nicht will Sie regieren und wir schweigen

Egal wie sie entscheiden

Wir sind nicht länger still

Macht für den der sie nicht will An der Front für die Nazis

Sie waren Spitzel für die Stasi

Und heute heucheln sie

De-mo-kra-tie Ein trostloser Haufen

Der uns regiert

Der Gesetze verstümmelt

Und nur für sich interpretiert Wir werden dich betrügen

Uns drehn und wenden

Alles dementieren

Und wer sagt hier was von Spenden? Alles was wir wissen

Ihr lügt – und das beschissen

Wir sind nicht länger still

Macht für den der sie nicht will Sie regieren und wir schweigen

Egal wie sie entscheiden

Wir sind nicht länger still

Macht für den der sie nicht will An der Front für die Nazis

Sie waren Spitzel für die Stasi

Und heute heucheln sie

De-mo-kra-tie Machterhaltung

Um jeden Preis

Ihre Politik der Lüge

Erstickt jeden freien Geist Alles was wir wissen

Ihr lügt – und das beschissen

Wir sind nicht länger still

Macht für den der sie nicht will Sie regieren und wir schweigen

Egal wie sie entscheiden

Wir sind nicht länger still

Macht für den der sie nicht will An der Front für die Nazis

Sie waren Spitzel für die Stasi

Und heute heucheln sie

De-mo-kra-tie

Noi promettiamo tutto

e diamo niente

ma noi abbiamo bisogno della tua voce

noi contiamo su di te Noi ti imbroglieremo

ci gireremo e ci volteremo

smentiremo tutto

e chi dice qui cosa c’è da offrire? Tutto ciò che noi sappiamo

voi mentite – e ciò fa schifo

Noi non siamo più silenziosi

La forza per colui che non la vuole Loro governano e noi tacciamo

è uguale come loro decidono

Noi non siamo più silenziosi

La forza per colui che non la vuole In prima linea per i nazisti

loro erano spie per la Stasi[1]

ed oggi simulano

la de-mo-cra-zia Una massa sconsolante

che ci governa

che storpia la legge

e che la interpreta solo per sé Noi ti imbroglieremo

ci gireremo e ci volteremo

smentiremo tutto

e chi dice qui cosa c’è da offrire? Tutto ciò che noi sappiamo

voi mentite – e ciò fa schifo

Noi non siamo più silenziosi

La forza per colui che non la vuole Loro governano e noi tacciamo

è uguale come loro decidono

Noi non siamo più silenziosi

La forza per colui che non la vuole In prima linea per i nazisti

loro erano spie per la Stasi

ed oggi simulano

la de-mo-cra-zia Mantenimento del potere

ad ogni costo

la vostra politica della menzogna

soffoca ogni spirito libero Tutto ciò che noi sappiamo

voi mentite – e ciò fa schifo

Noi non siamo più silenziosi

La forza per colui che non la vuole Loro governano e noi tacciamo

è uguale come loro decidono

Noi non siamo più silenziosi

La forza per colui che non la vuole In prima linea per i nazisti

loro erano spie per la Stasi

ed oggi simulano

la de-mo-cra-zia