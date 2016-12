Lüge – Testo originale e Traduzione

Ihr habt euch der Lüge verschrieben

Ihr kuschelt euch an sie

Esst von ihrem Teller

Wie Kotze irgendwie Ihr küsst ihr den Arsch

Kniet vor ihr nieder

Betet sie an

Singt ihre Lieder

Singt ihre Lieder Schließt sie in eure Arme

Bis sie euch verrät

Durchschaust du ihre Maskerade

Ist es zu spät Sie ist die Königin der Jauche

Von Schleim und Scheisse

Ihre Liebe ist Gift

Und du ihre Geisel

ihre Geisel Wenn der Glaube stirbt

Bist du ein Mensch ohne Herr

Die Wahrheit ist wortlos

Ihr Weg tränenschwer Sie will ein Opfer

Du liegst auf ihrem Altar

Deine schlaflosen Nächte

Sind ihr Honorar Sie triumphiert

Wie ihr es beliebt

Ihr stinkender Atem

Ist das letzte was du riechst

was du riechst Wenn der Glaube stirbt

Bist du ein Mensch ohne Herr

Die Wahrheit ist wortlos

Ihr Weg tränenschwer Wenn der Glaube stirbt

Bist du ein Mensch ohne Herr

Die Wahrheit ist wortlos

Ihr Weg tränenschwer

Voi vi siete dedicati alla bugia

voi vi raggomitolate su di lei

in qualche modo mangiate dal suo piatto

come vomito Voi le baciate il culo

vi inginocchiate davanti a lei

la idolatrate

cantate le sue canzoni

cantate le sue canzoni La stringete fra le vostre braccia

finché non vi tradisce

Riesci a capire la sua mascherata?

È troppo tardi Lei è la regina dello stallatico

del muco e della merda

il suo amore è veleno

e tu (sei) il suo ostaggio

il suo ostaggio Quando la fede muore

sei un uomo senza signore

la verità è muta

la sua via pesante e lacrimosa Lei vuole un sacrificio

tu giaci sul suo altare

le tue notti insonne

sono il suo onorario Lei trionfa

come vuole

il suo respiro puzzolente

è l’ultima cosa che tu annusi

che tu annusi Quando la fede muore

sei un uomo senza signore

la verità è muta

la sua via pesante e lacrimosa Quando la fede muore

sei un uomo senza signore

la verità è muta

la sua via pesante e lacrimosa